南強工商最後一屆畢典 千名校友重返母校致敬青春

新北市私立南強工商即將走入歷史，昨晚舉辦「千人辦桌惜別宴」暨最後一屆學生畢業典禮，邀請歷屆教職員、校友及在校師生重返校園，共同為南強工商近70年的辦學歷程留下珍貴回憶。活動以「青春不散場」為主軸，邀請歷屆校友及舞蹈校隊、樂團輪番演出，讓這場畢業典禮像一場大型青春同學會，向共同走過的南強時光致敬。

南強工商自1957年創校以來，隨著台灣產業發展及技職教育需求轉變，持續調整辦學方向，從初中部、工商職校到建教合作及特色專業課程，長期培育學生專業技能與多元發展能力。

近年在影視、表演藝術、文創及技術實作等領域累積特色成果，培育出多位在演藝、影視創作及專業技能領域持續發展的校友，包括百萬YouTuber「這群人」成員展榮、展瑞、董仔，以及陳立農、邵奕玫、劉敬、陳柏安等，展現南強工商支持學生適性發展的辦學成果。

本次活動由校友董仔及金鐘獎兒少節目主持人王伯源擔任主持，並安排展榮、展瑞及歷屆舞蹈校隊、樂團輪番演出，許多校友也特別返校獻上祝福。

南強工商校長李恆霖表示，南強一路走來，最重要的任務就是陪伴學生在學習過程中找到自己的價值，協助孩子在升學、就業及人生道路上累積向前的力量。學生在專業教室裡反覆練習、在舞台上建立自信，以及師長「不放棄任何一個孩子」的支持與陪伴，都已成為南強師生共同珍惜的記憶。

多位校友也於活動中勉勵學弟妹。汽車科校友、國際技能競賽汽車板金優勝得主黃柏淵感謝母校與師長的扎實訓練，協助他奠定專業基礎並走向國際競賽舞台；董仔鼓勵學弟妹勇於嘗試，不怕迷惘，「現在的努力，未來都會成為養分。」展榮、展瑞則勉勵學生在人生與藝術道路上全力以赴、保有熱情。王伯源也分享，無論幕前演出或幕後創作，都能看見許多南強校友持續在各專業領域耕耘，展現南強校友的影響力。

教育局表示，南強工商自113學年度起停招後，學校仍持續照顧在校學生學習需求，協助學生順利完成學業；教育局也依法審慎輔導學校辦理停招、停辦及後續行政程序，兼顧學生受教權、教師權益及校務銜接，確保師生權益獲得妥善保障。

教育局強調，雖然南強工商即將完成階段性辦學歷程，但學校長期深耕技職教育的能量仍持續延續，包含呂彥均同學於114年獲選汽車板金國手，即將代表臺灣征戰2026年國際技能競賽，正是南強專業扎根與技職人才培育成果的具體展現。