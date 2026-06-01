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技職寒冬／教甄委員比考生多 高職招不到學生也找嘸老師

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近10年來，統測報考人數逐年下滑，115學年度四技二專統測報名人數跌至6萬5802人，創歷年新低。圖為今年四技二專統測考生到場準備應試。中央社
近10年來，統測報考人數逐年下滑，115學年度四技二專統測報名人數跌至6萬5802人，創歷年新低。圖為今年四技二專統測考生到場準備應試。中央社

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