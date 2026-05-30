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王欣儀憂老字號餐飲學校恐將停辦？蔣萬安指示2周內召集跨局處會議

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀在市政總質詢中，憂心北市老牌餐飲教育機構「台北市私立開平餐飲學校」校舍改建卡關，影響招生。圖／王欣儀提供
台北市議員王欣儀在市政總質詢中，憂心北市老牌餐飲教育機構「台北市私立開平餐飲學校」校舍改建卡關，影響招生。圖／王欣儀提供

北市老牌餐飲教育機構「台北市私立開平餐飲學校」因舊校舍結構安全疑慮急需改建，校方與民間基金會自籌16億元規畫「教育及長照園區」，但議員王欣儀指出，教育局卻以無法可據，使得計畫延宕4年半，學校恐將停辦。台北市長蔣萬安承諾將召跨局處會議討論。

開平餐飲學校位於北市大安區，辦學逾70年，因舊校舍結構安全疑慮，急需改建，校方準備與民間社福基金會自籌16億元規畫「教育及長照園區」。王欣儀說，她接獲家長的連署與校方陳情，學生被迫分散借用懷生國中教室上課，減招減班已長達4年多，嚴重影響受教權，教育局應應加速校園改建工程定案通過。

王欣儀質疑，事實上在111年柯市府任內就已經核備同意此合作計畫案，但在後續過程中教育局卻不斷提出各種疑義，校方針對適法性問題歷經多次協調溝通說明，即便教育部已明確函釋依據「私校法」第49條相關規定辦理即可，教育局仍持續拖延。

王欣儀說，教育局甚至提出離譜至極的要求合作基金會必須提供「第三方銀行無限責任擔保證明」納入契約當中。並限制合作對象基金會「不得設定地上權負擔或抵押」，直接斬斷合法的建築融資管道，更不斷跳針建議校方再重新另覓其他財源。

王欣儀表示，開平校方在5月回覆教育局的文中無奈指出，長期租借國中校舍、透過減招維持運作，在不減教職員以確保教學品質下已造成龐大財務壓力、無以為繼，目前「已進入停辦學校之情境評估與規畫階段」；合作契約若仍遲不獲核備，6月底前董事會必須做出停辦與否的決定對外宣布，才能因應9月停招新生。

對於開平餐飲與長照園區合作計畫卡關，台北市長蔣萬安在市政總質詢時指出，「設下的不合理條件就不應要有」也承諾，會在2周內由副市長林奕華召集跨局處會議，在合法合規的前提下，積極促成這件指標案，強調「有任何疑慮，都要即刻解決、不能再拖」，會在一個月內定案。

此外，王欣儀提出制度化建立「私校空間活化引進民間投資審查 SOP」的建議，蔣萬安坦言，從長遠來看，確實應該要研議出一套標準機制，讓北市公務人員未來在做事、審查時有所依循。

蔣萬安 王欣儀 教育局

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