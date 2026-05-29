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竹瓦首度攜手東泰高中產學合作 培育天然氣產業新世代人才

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹瓦斯公司首度與高中職學校簽署產學合作備忘錄，今年將迎來東泰高中6位高中生加入。記者郭政芬／攝影
新竹瓦斯公司首度與高中職學校簽署產學合作備忘錄，今年將迎來東泰高中6位高中生加入。記者郭政芬／攝影

新竹瓦斯公司首度與高中職學校簽署產學合作備忘錄，今年將迎來東泰高中6位高中生加入，在天然氣產業面臨技術人才世代交替挑戰，培養青年提早接觸產業並投入天然氣公共服務工作，未來高中、大學畢業後有機會銜接職場。

新竹瓦斯股份有限公司今天與東泰高中在竹北總公司舉辦產學合作備忘錄（MOU）簽約儀式，由兼任竹瓦公司董事長的新竹縣長楊文科與東泰高中董事長黃士騰完成簽署。

楊文科表示，天然氣產業面臨技術人才世代交替挑戰，因此透過產學合作，讓學生提早接觸產業、投入公共服務工作。未來東泰高中學生可至竹瓦公司實習，畢業後有機會直接就業，薪資福利比照中油體系，工作穩定。本次合作不僅為竹瓦公司開拓人才來源，也有助東泰高中吸引有志投入水電與能源產業的學生，創造雙贏，並為企業永續發展奠定基礎。

東泰高中董事長黃士騰說，學校約四分之一學生來自弱勢家庭，成立水電科就是希望學生培養一技之長，提升未來就業競爭力。感謝新竹瓦斯公司提供實習機會，讓學生提早接觸天然氣產業、探索職涯方向，為未來就業與人生發展做好準備。

竹瓦公司總經理邱世昌表示，公司積極推動人才培育，讓學生認識天然氣產業的安全管理、設備維護及專業技術工作。本次實習學生均已取得氣體燃料導管配管證照，具備相關專業基礎。未來將持續深化產學合作，協助青年接軌職場，落實在地育才、留才與就業。

參與實習的東泰高中學生葉皚威表示，因看好水電與配管技術的專業發展性而選讀水電技術科，在校期間已學習相關知識並取得2張證照，希望透過瓦斯公司實習學以致用、累積實務經驗，未來發揮所長。

竹瓦公司今年提供東泰高中水電技術科6名學生實習與工讀機會，其中2名畢業生6月起至新竹服務中心工讀，4名高二升高三學生則於7月起分赴工務、維修、服務及管理部門實習，透過實際參與業務累積職場經驗。東泰高中表示，水電工程、設備維修及安全管理等技術工作仍高度仰賴專業人才，學校透過實作訓練與證照輔導，培育符合產業需求的技術人才。

在天然氣產業面臨技術人才世代交替挑戰，新竹瓦斯公司培養青年提早接觸產業並投入天然氣公共服務工作，未來高中、大學畢業後有機會銜接職場。記者郭政芬／攝影
在天然氣產業面臨技術人才世代交替挑戰，新竹瓦斯公司培養青年提早接觸產業並投入天然氣公共服務工作，未來高中、大學畢業後有機會銜接職場。記者郭政芬／攝影

新竹瓦斯公司 MOU

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