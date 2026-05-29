台東縱谷囝仔要飛了！東專生錄取空軍官校飛行生創紀錄

國立天台東專科學校附設高職部電機科學生羅向宇，近日成功考取空軍官校飛行生（軍費生），不僅成為學校近年亮眼升學案例，更創下東專電機科創科以來首位錄取空軍官校飛行生的紀錄，消息傳回校園，讓師長與同學都相當振奮。

家住鹿野鄉瑞源村的羅向宇，父親從事農務工作，母親經營早餐店，家庭背景樸實。畢業於關山國中的他，進入東專附設高職部電機科後，一步一腳印累積專業能力，高中期間陸續考取自來水管配管、室內配線、工業電子及冷凍空調裝修等4張勞動部技術士證照，在師長眼中一直是相當認真、自律的學生。

不過，羅向宇並未因此滿足。到了高三，他開始思考人生下一步，也在心中埋下報考空軍官校飛行生的夢想。為了朝目標邁進，他除了準備學科，也積極鍛鍊體能，面對飛行生嚴格的體檢與甄選標準，一關一關努力突破，最終順利錄取。

導師黃盛業表示，羅向宇平時個性沉穩，屬於默默努力型學生，頭腦靈活、身體素質也不錯，這次能夠錄取空軍官校飛行生，除了實力，更展現出他的毅力與決心，未來也期待他在軍校持續挑戰自己。

得知錄取消息後，家人除了開心，也對即將面對軍校磨練感到不捨。父母特別叮嚀他，這條路並不輕鬆，既然選擇了，就一定要堅持到底、不要半途而廢。

從台東縱谷一路走向藍天，羅向宇用行動證明，偏鄉孩子一樣能勇敢追夢。未來，他也將朝著成為空軍飛官的目標前進，守護國家領空，為自己的人生寫下嶄新篇章。