東泰高中四軌並進 拚國際人才

新竹縣東泰高中以「升學、技職、國際、體育」四軌並進策略布局招生，大學繁星推薦錄取率突破9成，籃球隊更勇奪HBL甲級聯賽季軍，創下新竹最佳紀錄；115學年度起也將推動六年一貫直升雙聯學制，強化國際移動力，並持續深化技職教育與產學合作，培育兼具專業力、國際視野與實作能力的人才。

東泰高中課程多元，涵蓋普通科學術學程、國軍人才培育專班、體育專長班，以及餐飲、資料處理、汽車、時尚造型、水電與餐飲技術等科別，提供學生適性發展選擇；近年積極深化技職與產學合作，校方指出，早年即與王品集團合作開辦建教班，115學年度再新增全家便利商店輪調式建教班，並分別與明新科大及虎尾科大對接，讓學生在學期間即能接觸產業實務，兼顧升學與就業發展。

餐飲科舉辦成果展，學生端出平日所學，以實作與創意展現專業實力，師生與家長同樂，在互動中見證學生的成長與蛻變。圖／東泰高中提供

今年大學繁星推薦錄取率突破9成，錄取台師大、彰師大、東華大學、台灣海洋大學等國立大學與知名私立大學。體育領域同樣成果斐然，籃球隊勇奪2026HBL甲級聯賽季軍，創下大新竹首冠，並拿下NBA未來之星台灣冠軍，將代表台灣前進新加坡，從國內賽場站上國際舞台。

東泰高中115年大學繁星推薦再傳捷報，錄取率突破9成，升學表現亮眼。圖／東泰高中提供

東泰高中籃球隊參加2026 HBL全國高中籃球甲級聯賽，榮獲全國第三名(季軍)，更是大新竹地區首冠。圖／東泰高中提供

因應全球人才培育趨勢，東泰高中近年積極拓展國際教育布局。除自113學年度起招收海外僑生外，115學年度起更規畫推動六年一貫直升雙聯學制，讓學生有機會同步取得台灣與加拿大知名大學雙文憑，提升國際競爭力。學校兼顧校園安全與生活教育，設有到校刷卡簡訊通知系統與涵蓋竹竹苗地區的校車服務，讓家長安心；並透過校慶、運動會等活動，打造兼具學習與生活溫度的校園環境。

公私優勢兼具 東泰國中部搶才

東泰高中附設國中部方面，面對家長對升學競爭力與校園管理的雙重期待，主打「公立國中的多元＋私立國中的管理」，將招收2班，其中包含1班學術資優學程，校方祭出高額獎學金，符合資格的新生最高可獲36萬，盼吸引優秀學生就讀。

國中部除提供完善課後輔導與外籍師資外語教學，也開設程式設計、游泳、閱讀寫作等多元課程，安排職業探索與校外競賽，並輔導學生考取各類語言證照，同時結合海外遊學與雙聯學制，培養學生國際視野與競爭力。

學校資訊：新竹縣竹東鎮東峰路343號，諮詢報名專線：03-5961232轉59。

新竹縣青年網路節目「青朋好友起步走」校園篇曾前進東泰高中錄影，一同直擊校園生活與東泰高中的熱血特色。圖／東泰高中提供圖／東泰高中提供