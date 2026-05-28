快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

東泰高中四軌並進 拚國際人才

聯合新聞網／ 文／郭政芬
董事長黃士騰與校長賴文政持續推動創新課程，積極鏈結產業脈動與國際趨勢，致力培育具備跨域能力與國際行動力的人才。圖／東泰高中提供
董事長黃士騰與校長賴文政持續推動創新課程，積極鏈結產業脈動與國際趨勢，致力培育具備跨域能力與國際行動力的人才。圖／東泰高中提供

新竹縣東泰高中以「升學、技職、國際、體育」四軌並進策略布局招生，大學繁星推薦錄取率突破9成，籃球隊更勇奪HBL甲級聯賽季軍，創下新竹最佳紀錄；115學年度起也將推動六年一貫直升雙聯學制，強化國際移動力，並持續深化技職教育與產學合作，培育兼具專業力、國際視野與實作能力的人才。

東泰高中課程多元，涵蓋普通科學術學程、國軍人才培育專班、體育專長班，以及餐飲、資料處理、汽車、時尚造型、水電與餐飲技術等科別，提供學生適性發展選擇；近年積極深化技職與產學合作，校方指出，早年即與王品集團合作開辦建教班，115學年度再新增全家便利商店輪調式建教班，並分別與明新科大及虎尾科大對接，讓學生在學期間即能接觸產業實務，兼顧升學與就業發展。

餐飲科舉辦成果展，學生端出平日所學，以實作與創意展現專業實力，師生與家長同樂，在互動中見證學生的成長與蛻變。圖／東泰高中提供
餐飲科舉辦成果展，學生端出平日所學，以實作與創意展現專業實力，師生與家長同樂，在互動中見證學生的成長與蛻變。圖／東泰高中提供

今年大學繁星推薦錄取率突破9成，錄取台師大、彰師大、東華大學、台灣海洋大學等國立大學與知名私立大學。體育領域同樣成果斐然，籃球隊勇奪2026HBL甲級聯賽季軍，創下大新竹首冠，並拿下NBA未來之星台灣冠軍，將代表台灣前進新加坡，從國內賽場站上國際舞台。

東泰高中115年大學繁星推薦再傳捷報，錄取率突破9成，升學表現亮眼。圖／東泰高中提供
東泰高中115年大學繁星推薦再傳捷報，錄取率突破9成，升學表現亮眼。圖／東泰高中提供

東泰高中籃球隊參加2026 HBL全國高中籃球甲級聯賽，榮獲全國第三名(季軍)，更是大新竹地區首冠。圖／東泰高中提供
東泰高中籃球隊參加2026 HBL全國高中籃球甲級聯賽，榮獲全國第三名(季軍)，更是大新竹地區首冠。圖／東泰高中提供

因應全球人才培育趨勢，東泰高中近年積極拓展國際教育布局。除自113學年度起招收海外僑生外，115學年度起更規畫推動六年一貫直升雙聯學制，讓學生有機會同步取得台灣與加拿大知名大學雙文憑，提升國際競爭力。學校兼顧校園安全與生活教育，設有到校刷卡簡訊通知系統與涵蓋竹竹苗地區的校車服務，讓家長安心；並透過校慶、運動會等活動，打造兼具學習與生活溫度的校園環境。

公私優勢兼具 東泰國中部搶才

東泰高中附設國中部方面，面對家長對升學競爭力與校園管理的雙重期待，主打「公立國中的多元＋私立國中的管理」，將招收2班，其中包含1班學術資優學程，校方祭出高額獎學金，符合資格的新生最高可獲36萬，盼吸引優秀學生就讀。

國中部除提供完善課後輔導與外籍師資外語教學，也開設程式設計、游泳、閱讀寫作等多元課程，安排職業探索與校外競賽，並輔導學生考取各類語言證照，同時結合海外遊學與雙聯學制，培養學生國際視野與競爭力。

學校資訊：新竹縣竹東鎮東峰路343號，諮詢報名專線：03-5961232轉59。

新竹縣青年網路節目「青朋好友起步走」校園篇曾前進東泰高中錄影，一同直擊校園生活與東泰高中的熱血特色。圖／東泰高中提供圖／東泰高中提供
新竹縣青年網路節目「青朋好友起步走」校園篇曾前進東泰高中錄影，一同直擊校園生活與東泰高中的熱血特色。圖／東泰高中提供圖／東泰高中提供

相關新聞

台中高工教室冷氣轉送風「降載」 學生抱怨熱炸…校方出手了

近期全台高溫炎熱，台中高工學生抱怨，教室冷氣由學生付費，用電卻時常受到限制，當學校用電超標，冷氣會轉為送風功能，導致教室儘管開了冷氣，仍宛如「蒸籠」熱翻天，嚴重影響上課品質。校方表示，會先解除教室冷氣降載控管，優先關閉教師辦公室的冷氣，並持續汰舊換新老舊冷氣節能，避免用電量過載。

東泰高中四軌並進 拚國際人才

新竹縣東泰高中以「升學、技職、國際、體育」四軌並進策略布局招生，大學繁星推薦錄取率突破9成，籃球隊更勇奪HBL甲級聯賽季軍，創下新竹最佳紀錄；115學年度起也將推動六年一貫直升雙聯學制，強化國際移動力，並持續深化技職教育與產學合作…

仁德醫專啟動國際醫護新世代

苗栗縣仁德醫護管理專科學校深耕醫護教育多年，近年積極推動國際化與智慧醫療教育，打造兼具專業能力與全球視野的新世代醫護人才培育模式，今年更以「直升碩士、海外遊學、公費專班、台美雙證照」為核心亮點…

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

國立台北科技大學承接國家太空中心計畫，執行立方衛星「山雀PARUS-6U1」研製，日前搭乘SpaceX Transporter 16航班火箭升空。「山雀PARUS-6U1」由北科大團隊自主設計研製S-band通訊酬載，進入軌道後已順利和地面站完成聯繫。

「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生

從「全台跑最快的國中生」，到如今將從崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系畢業，魏浩倫歷經挫折與低潮洗禮，他在短跑賽道上追求極限速度，也在人生這場長跑中逐漸以耐心找出屬於自己最佳配速。

桃園3校拚實力 多元教育齊發光

桃園市壽山高中、中壢高商與楊梅高中三所高中職，近年在升學、技藝競賽與國際交流等面向均交出具體成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。