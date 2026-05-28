仁德醫專啟動國際醫護新世代

苗栗縣仁德醫護管理專科學校深耕醫護教育多年，近年積極推動國際化與智慧醫療教育，打造兼具專業能力與全球視野的新世代醫護人才培育模式，今年更以「直升碩士、海外遊學、公費專班、台美雙證照」為核心亮點，帶領學生提早與世界接軌。

直升碩士新選擇 MOU合作協議延伸至全球

仁德醫專致力於拓展學生視野，為打造更寬廣的學術舞台，正加速深化與國內外知名大學的策略聯盟網絡。

校長黃柏翔指出，在國內，該校透過與國立陽明交通大學、國立中興大學、亞洲大學等多所指標性大學合作，提供優秀學生完善的銜接機制以直升碩士班；此升學方式可有效節省兩年時間，學生五專五年畢業後取得證照即可具備大學同等學歷，無須經過傳統高中及大學共七年流程即可申請碩士班，提升升學效率並擴展進入優秀國立及私立大學的機會。

他表示，今年亦與多所國外知名學校簽訂姊妹校協議，將觸角延伸至全球，合作對象涵蓋美國西雅圖塔科馬大學、澳洲勞瑞斯高等教育機構、新加坡管理發展學院及日本高知大學，積極開創多元的出國直升碩士管道，為學子鋪設接軌國際的學術大道。

推動台美雙證照 提供國際護理學程培訓

不用出國，在台灣就學期間即可準備美國RN。仁德醫專同步推動「台美雙證照國際護理學程」，學生在台即可接受美國RN課程培訓，校內由具美國RN證照教師與專業師資共同授課，協助學生提早接軌國際護理專業。學校亦規劃五專、二技至碩士的一條龍升學制度，結合國際交流、海外學習與專業證照培育，打造兼具升學力、就業力與國際競爭力的醫護人才。

從仁德出發，走向世界。仁德醫專正以國際化、科技化與專業化教育模式，帶領學生邁向更寬廣的未來醫療舞台。

仁德醫專今年亦與多所國外知名學校簽訂姊妹校協議，將觸角延伸至全球。圖／仁德醫專提供

公費專班提供生活補助 打造國際學習計畫

另外，本校也與多家醫院簽訂培育醫護人才公費專班合作計畫，就學期間每個月提供一萬元生活助學金，合作醫院最高挹注1億7400萬元經費與本校攜手育才，落實學生學習無煩惱，精進學養、畢業即就業的目標。

為培育具備國際視野的跨領域人才，仁德醫護即將引領學子遠赴加拿大，展開一場融合「醫療健康」與「前沿科技」的深度探索之旅。本次跨國合作聚焦於與加拿大頂尖學府——謝爾丹學院（Sheridan College）的策略結盟。

為確保此行效益，仁德醫專規劃了紮實的校內行前培訓與「VR（虛擬實境）醫療專題學習」，讓學生在出發前即具備科技醫療的實作基礎。

隨後，師生團隊將飛往加拿大進行為期21天的深度海外交流，透過進駐國際學術殿堂，實地接軌全球醫療科技趨勢，為學生鋪設邁向世界舞台的坦途。

仁德醫專與多家醫院簽訂培育醫護人才公費專班合作計畫，就學期間每個月提供一萬元生活助學金。圖／仁德醫專提供

仁德醫專與多家醫院簽訂培育醫護人才公費專班合作計畫，就學期間每個月提供一萬元生活助學金。圖／仁德醫專提供

仁德醫專與多家醫院簽訂培育醫護人才公費專班合作計畫，就學期間每個月提供一萬元生活助學金。圖／仁德醫專提供