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台中高工教室冷氣轉送風「降載」 學生抱怨熱炸.....校方出手了
近期全台高溫炎熱，台中高工學生抱怨，教室冷氣由學生付費，用電卻時常受到限制，當學校用電超標，冷氣會轉為送風功能，導致教室儘管開了冷氣，仍宛如「蒸籠」熱翻天，嚴重影響上課品質。校方表示，會先解除教室冷氣降載控管，優先關閉教師辦公室的冷氣，並持續汰舊換新老舊冷氣節能，避免用電量過載。
近日高溫，體感溫度更直衝40度以上。台中高工近期舉辦許多大型活動，各大場地冷氣使用量高，只要當學校每月用電超標，容易導致各班冷氣卸載轉為送風。
學生抱怨，教室冷氣由學生付費，每度電4元，用電卻時常受限制，當學校用電超標，教室有兩台冷氣，其中一台會轉為送風功能，導致教室冷氣開著，室溫仍接近30度，依舊「熱炸了」。
台中高工校長黃尚煜指出，學校與台電公司有契約容量約定，全校的用電額度有上限，只要每月用電超過1000瓩，依規定超過上限需支付2至3倍的價錢，因此學校有EMS(能源管理系統)來管制用電量防止超載，才導致用電量過多時部分冷氣轉為送風。
黃尚煜表示，近期天氣炎熱，為維護學生上課權益，會先解除教室冷氣降載控管，優先關閉教師辦公室的冷氣，並持續盤點全校能源容量，逐步汰舊老舊冷氣節能，避免用電量超載。
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