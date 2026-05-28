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北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大團隊針對「山雀PARUS-6U1」內部模組進行組裝、檢查與系統測試，確保符合發射標準。圖／北科大提供
北科大團隊針對「山雀PARUS-6U1」內部模組進行組裝、檢查與系統測試，確保符合發射標準。圖／北科大提供

國立台北科技大學承接國家太空中心計畫，執行立方衛星「山雀PARUS-6U1」研製，日前搭乘SpaceX Transporter 16航班火箭升空。「山雀PARUS-6U1」由北科大團隊自主設計研製S-band通訊酬載，進入軌道後已順利和地面站完成聯繫。

北科大表示，本次參與國家太空中心計畫，成功完成衛星通訊酬載研製、衛星本體整合、環境測試、衛星操控與地面站資料處理等任務。「山雀PARUS-6U1」搭載北科大研製的S-band通訊系統與國產張量科技的ADCS姿態控制系統等關鍵次系統，正式於太空環境展開在軌驗證。

北科大說，「S-Band通訊系統」負責衛星與地面站間的高頻資料傳輸；「ADCS姿態控制系統」則掌控衛星姿態調整與穩定，是確保任務成功的核心關鍵。兩項技術皆為台灣自主開發，未來若驗證成功，將可應用於衛星與火箭通訊及衛星姿態控制，成為推動國內航太產業發展的基石。

北科大表示，「山雀PARUS-6U1」的成功升空與通聯，象徵北科大航太團隊多年投入的具體成果，透過承接國家級太空任務，將學術研發能量轉化為實際航太應用，強化國家整體技術實力。地面團隊持續進行衛星訊號解析與系統監控，掌握各項運作狀態，未來也將持續推進在軌驗證任務。

北科大 太空 火箭

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