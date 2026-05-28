「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生
從「全台跑最快的國中生」，到如今將從崑山科技大學休閒遊憩與運動管理系畢業，魏浩倫歷經挫折與低潮洗禮，他在短跑賽道上追求極限速度，也在人生這場長跑中逐漸以耐心找出屬於自己最佳配速。
出身運動世家的魏浩倫，爸爸與哥哥曾是舉重選手及田徑運動員，小三時隨哥哥加入田徑隊訓練，原本只是單純跟著練習，沒想到小六在新北市全國青年盃田徑錦標賽拿下國小男子組60公尺冠軍，一鳴驚人。
魏浩倫國中時在2019台北春季全國田徑公開賽、港都盃全國田徑錦標賽及全中運等競賽中嶄露頭角，不僅勇奪多面金牌，更在全中運100公尺、200公尺決賽分別跑出10.65秒與21.49秒，刷新大會紀錄，成為「台灣史上跑最快的國中生」。高中時更代表台灣赴法國參加世界中學生運動會，於異程接力項目摘下金牌。
然掌聲背後命運也開始為魏浩倫帶來考驗，就讀新化高工時，他發現腿後開始出現疼痛，長期就醫未見好轉，一度影響競賽表現。
魏浩倫後在就讀崑山科大休運系重新調整步調，於2024年港都盃全國田徑錦標賽公開男子組100公尺、200公尺奪下佳績，去年更代表台南市於全國運動會男子4×100公尺接力賽榮獲金牌；今年出戰台北市青年盃田徑公開賽，於100公尺決賽跑出10.59秒的優異成績，不僅再奪下冠軍，更突破自己昔日「最速國中生」10.65秒紀錄，挺過傷勢與低潮，為運動生涯寫下新里程碑。
目前魏浩倫除持續投入短跑訓練，也開始擔任私人教練，幫助學員進行短跑幫助學員進行短跑及重量訓練。他觀察到，市面上有許多長跑跑團，短跑教學卻相對少見，因此萌生創業念頭，希望未來能透過自身專業，讓更多人認識短跑運動魅力。
畢業在即，魏浩倫感謝崑山科大副校長鐘俊顏、休運系主任陳秀花及師長們提攜與照顧，並感謝校方學業安排給予彈性空間，讓他在競賽同時能兼顧學業與訓練，遇到困難時也積極提供協助，讓他感受到滿滿照顧與溫暖。
魏浩倫也受益於亨達模具公司董事長黃清樹的支持，獲得運動裝備及營養補充上的豐沛資源，讓他無後顧之憂專注投入訓練。
對於想將運動專長發展為職涯方向的學弟妹，魏浩倫認為，除需具備足夠耐心與強大心理素質，更不要害怕失敗，他鼓勵大家善用自身專長與資源，不斷提升自己價值，勇敢讓更多人看見。
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