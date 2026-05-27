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桃園3校拚實力 多元教育齊發光

聯合新聞網／ 桃園市政府教育局
壽山高中在114學年度運動會上頒發錄取國立大學獎學金，表揚繁星推薦錄取學生。圖／桃園市政府教育局
壽山高中在114學年度運動會上頒發錄取國立大學獎學金，表揚繁星推薦錄取學生。圖／桃園市政府教育局

桃園市壽山高中、中壢高商與楊梅高中三所高中職，近年在升學、技藝競賽與國際交流等面向均交出具體成績。

壽山高中114學年度繁星推薦錄取92人，2025桃園設計獎拿下雙料最高榮譽；中壢高商網頁設計連續三年全國第一；楊梅高中繁星錄取率連年居桃園市前列，體育班奪下全中運獎牌數與獎金雙料冠軍。三校在不同定位上持續深耕，展現桃園高中職教育的多元發展。

壽山高中 雙語與科技並進 多元學習打造亮眼成果

壽山高中今年獲選114學年度桃園幸福品牌學校，校內設有高中、高職與體育班，提供多軌學習選擇。升學方面，92位學生透過繁星推薦錄取台大、清大、成大等校，學校並擔任新興科技教育聯盟計畫主召核心，推動數位科技融入教學。

技藝表現方面，壽山高中在2025桃園設計獎獲得年度最佳學校與年度傑出學校，廣告設計科作品「磚美于曹」拿下金獎；全國商業類技藝競賽也在平面設計、電腦繪圖等項目獲金手獎。校內另設雙語實驗班，與韓、日姐妹校定期互訪，體育班則有世界冠軍拔河隊及黑豹旗季軍棒球隊。

中壢高商 智慧金融結合雙語教學 接軌未來商管趨勢

中壢高商定位為商管技職學校，近年在全國商業類技藝競賽成績穩定，網頁設計連續三年全國第一，會計資訊、商業簡報及程式設計等項目也多次獲金手獎，全國專題實作競賽連年進入前三名。

為接軌產業需求，校內建置智慧金融與商務科技教育中心，導入大數據與金融科技教學資源。國際交流部分，壢商與日、美姊妹校維持互訪及視訊共學，並推動商管課程雙語化，將英語融入專業教學。

中壢高商師生參加114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽，展示獲獎成果。圖／桃園市政府教育局
中壢高商師生參加114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽，展示獲獎成果。圖／桃園市政府教育局

中壢高商校內建置智慧金融與商務科技教育中心，導入大數據與金融科技教學資源。圖／桃園市政府教育局
中壢高商校內建置智慧金融與商務科技教育中心，導入大數據與金融科技教學資源。圖／桃園市政府教育局

楊梅高中 AI課程結合跨域實作 體育班勇奪雙冠王

楊梅高中為普通高中附設高職，今年獲桃園市適性品牌學校優等認證，以培育國際力、學習力、合作力、品格力與美學力等「五力」為辦學方向，以適性發展為教育核心。校內設雙語實驗班及數理探究實驗班，推動美、日、韓、泰跨國交流，課程結合AI與半導體趨勢，並與台大、明志科大及華亞科技園區合作，提供學生務實致用能力。

升學與競賽方面，楊梅高中繁星推薦錄取人數蟬聯桃市第一，是全國科展與全國專題製作競賽常勝軍，工科技藝競賽年年獲金手獎，體育班奪下全中運總獎牌數與獎金雙料冠軍，田徑、柔道、跆拳項目更拿下諸多國際金牌，教師團隊也獲桃園市金桃獎及教育部教學卓越獎。

楊梅高中114年大學繁星推薦表現亮眼，師生於校園合影慶賀。圖／桃園市政府教育局
楊梅高中114年大學繁星推薦表現亮眼，師生於校園合影慶賀。圖／桃園市政府教育局

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