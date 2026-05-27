AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

隨著人工智慧（AI）快速發展，全球產業正朝向智慧製造、半導體、5G通訊及數位內容等領域轉型，為因應產業對跨域整合與實務應用人才需求，臺北市持續深化技術型高中與產業鏈結，強化學生實作能力與AI科技應用素養，培養具備未來競爭力之技職人才。

升學不再只有一條路 技職也能直通產業熱門科系

臺北市的技職教育正改變大眾對於升學的想像，為使學生不必在「升學」與「學技術」之間做選擇，透過配合教育部推動的「3+2+2專班」制度及積極規劃中的「3+4專班」，學生從高中職開始，就能參與技高與科大合作的銜接課程，並且免統測直升科大，減輕升學壓力，也能更早專注在技術實作上，114學年度本市已有19所高中職與15所科技大學合作開設75個專班，包含大安高工與臺科大合作「自動化工程專班」、內湖高工與雲科大合作「智慧製造內工專班」等，有人選擇繼續升學深造，也有人帶著一技之長走向職場，每一條路，都走得更穩、更有方向。

深化產官學研合作 將產業現場搬進校園

隨著AI技術快速發展，智慧製造、數據分析、綠能科技及數位設計等產業，都高度需要具備AI應用能力的人才，為提升學用合一，臺北市推動「技術教學中心2.0」，把企業資源帶進校園，也把學生帶向產業現場，透過AI證照輔導、業師協同教學、實習及產學課程，如無人搬運車虛擬實境控制實務、冷凍空調節能技術課程等，使學生在電機、電子、資訊、機械、設計及商業管理等相關科系中，便能提早接觸未來職場需求，學到的不只是知識，更是立即可用的能力。

教師赴電動車產業研習。圖／臺北市政府教育局

升級實習場域與設備 打造智慧學習環境

走進臺北市的技術型高中，會發現實習工場早已不一樣，因應智慧製造與工業4.0發展，為使學生即早接觸產業新興科技設備與環境，教育局114至116年投入2.7億元，全面升級7所技術型高中實習工場與專業教室，導入AI智慧手臂、雲端監控、數位模擬系統及類產線應用等產業資源，讓學生在學校就能操作產業現場使用的技術，無論是機械、電機、電子相關科系，學生都能透過實作訓練，培養系統整合與問題解決能力，逐步與產業接軌。

新世代技職工場實習場域。圖／臺北市政府教育局

主打無人機與機器人教育 玩出興趣學出競爭力

現今無人機與機器人技術正廣泛應用於物流、智慧城市、農業監測及影像應用等領域，為培育化工、電機、資訊、多媒體設計等類科學生具備AI科技應用與跨域整合能力，擴大未來就業選擇，透過「無人機教育中心」及未來將設立的「機器人教育中心」辦理相關課程、營隊、競賽與論壇，使學生從AI辨識、程式設計、感測控制到系統整合，一步步提升跨域技能，未來不論走向自動化、智慧製造或綠能科技等產業，都能在這些實作經驗中，順利找到屬於自己的方向，提升就業競爭力。

學生進行機器人競賽訓練。圖／臺北市政府教育局

學生進行FPV無人機操作體驗。圖／臺北市政府教育局

面對AI浪潮，臺北市政府教育局將持續推動技職教育朝向跨域整合、實作導向與產業對接發展，培育學生具備實務能力與創新思維，技職是國家產業發展的中堅力量，加入技職行列，成就無限未來！

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