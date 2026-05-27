雲林這高中蟬聯統測18年榜首 今年包辦全國前10名
今年四技二專統測成績公布，雲林縣北港鎮巨人高中不僅在「衛生護理類」大放異彩，包辦全國前10名，更蟬聯18年應屆畢業生榜首紀錄。今年榜首陳功銘來自雲林麥寮鄉後安村，他說，因村內沒有藥局，讓他深知偏鄉醫療資源匱乏，盼以後有機會在家鄉開藥局服務鄉親。
巨人高中校長徐秀慧表示，學校以培育醫護人才為使命，專攻藥學、護理類，已連續18年蟬聯「應屆畢業生榜首」紀錄，今年一口氣包辦衛生護理類前10名，依序為陳功銘、李宥萱、郭家睿、謝兆鈞、袁丞毅、賴怡甄、李承臻、林軒誼、杜苡晴、劉昱靖。
榜首陳功銘表示，他來自雲林麥寮鄉後安村，村莊相當偏遠而且沒有藥局，要買藥只能到較遠的麥寮市區或橋頭村，加上姨丈是藥師，耳濡目染下，他深知偏鄉醫療資源匱乏，希望未來能在家鄉開藥局服務鄉親。
全國第4名的袁丞毅長年飽受慢性蕁麻疹反覆發作的痛苦，想投入藥物研發，拯救有相同困擾的人；來自花蓮的余玟靚，因阿公阿嬤誤信地下電台販售的藥物，最終長期洗腎，她立志成為藥師，為民眾建立「正確用藥」的重要性。
徐秀慧指出，本屆84名應屆考生，半數可達藥學系或國立科大門檻，以去年錄取標準推估，應有80人達到國立台北護理健康大學護理系錄取標準，很不容易。
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