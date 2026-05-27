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遠渡重洋學烘焙 樹德家商僑生烤出台灣味創意麵包香氣爆棚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹德家商僑生以台灣在地農產為靈感，結合烘焙技術、商品設計製作創意麵包。圖／樹德家商提供
樹德家商僑生以台灣在地農產為靈感，結合烘焙技術、商品設計製作創意麵包。圖／樹德家商提供

芋頭、草莓、茂谷柑揉進麵糰裡變創意麵包，高雄市樹德家商烘焙食品科輪調式僑生把對台灣的味覺記憶，化成香氣四溢的烘焙對決，不只比技巧，更首度挑戰全中文簡報，介紹創作理念和食材特色，直呼「比做麵包難」。

樹德家商15位僑生舉辦一場別出生面的台灣元素創意餐包競賽，選用台灣代表性農特產，將土地風味揉進麵團，桌面擺滿芋頭泥、草莓乾與茂谷柑果醬，有人忙著塑形、有人反覆調整內餡比例，烤箱熱氣混著奶油香瀰漫整間教室。

現場最吸睛的作品之一，是以台灣經典甜品為靈感的「大甲芋頭麵包」，學生將香甜芋泥搭配奶酥與酥脆餅乾，打造濃濃台味。

另一組把新鮮茂谷柑搭配滑順鮮奶油，做出外型療癒的「熊熊茂谷柑麵包」，果香清爽；還有學生將大湖草莓乾融入麵包中，烤出粉嫩色澤與濃郁莓香，才剛出爐就吸引眾人圍觀。

僑生張德秀說，這次比賽最困難的不是烘焙，而是站上台用中文發表，賽前一直反覆練習，希望能把台灣土地的特色完整表達出來，真的非常緊張，但看到評審喜歡作品，就覺得一切都值得了，她形容，這不只是做麵包，更像是一次把文化揉進作品裡的過程。

另名僑生鐘海甄也分享，從發想到製作、再到用華語介紹作品，每一步都像是在挑戰自己，看著台灣的芋頭、草莓在手中變成漂亮又好吃的創意餐包，真的很感動，覺得所有努力都有了回報。

指導老師指出，僑生專班學生除了學習烘焙技術，也須在建教合作廠家與學校之間輪調實習，這場競賽不只比技術，更重視商品化能力、創意思維與華語表達能力，展現出的自信與團隊合作精神，也讓評審留下深刻印象。

校長陳清美表示，學校推動國際化技職教育，提供溫暖且多元的學習環境，這場競賽不僅融合語言、文化與創意的交流，僑生用雙手揉出夢想、以創意烘焙未來，也在現場大秀中文能力，也再次見證樹德打造全方位國際人才的深厚實力和教育價值。

比賽現場散發著濃郁的麵包香氣，金黃出爐的創意餐包令人目不暇給。圖／樹德家商提供
比賽現場散發著濃郁的麵包香氣，金黃出爐的創意餐包令人目不暇給。圖／樹德家商提供

樹德家商僑生以台灣在地農產為靈感，結合烘焙技術、商品設計製作創意麵包。圖／樹德家商提供
樹德家商僑生以台灣在地農產為靈感，結合烘焙技術、商品設計製作創意麵包。圖／樹德家商提供

僑生運用台灣代表性農特產，將土地風味揉進麵糰中。圖／樹德家商提供
僑生運用台灣代表性農特產，將土地風味揉進麵糰中。圖／樹德家商提供

樹德家商烘焙食品科輪調式僑生專班舉辦「台灣元素創意餐包」學藝競賽。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙食品科輪調式僑生專班舉辦「台灣元素創意餐包」學藝競賽。圖／樹德家商提供

樹德家商展現僑生專班扎實的技職培訓成果與跨域整合能力，也呈現深耕國際技職教育的亮眼成果。圖／樹德家商提供
樹德家商展現僑生專班扎實的技職培訓成果與跨域整合能力，也呈現深耕國際技職教育的亮眼成果。圖／樹德家商提供

這場創意餐包競賽不僅是一場烘焙技藝的交流，更是僑生華語能力、創新思維與學習成果的精彩展現。圖／樹德家商提供
這場創意餐包競賽不僅是一場烘焙技藝的交流，更是僑生華語能力、創新思維與學習成果的精彩展現。圖／樹德家商提供

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