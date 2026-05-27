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影／基商「無人載具」實習課程夯 學生操作搜救、勘災與AI判讀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程。讓學生實際操作。圖／國立基隆商工提供
為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程。讓學生實際操作。圖／國立基隆商工提供

為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程，基隆市消防局災害搶救科擔任專業師資，將國家級消防無人載具應用導入校園，帶領學生實際操作無人機在消防、搜救、勘災、人工智慧輔助判讀的運用。

無人機具備快速部署、即時影像回傳、空中偵蒐、熱顯像判讀、災區勘查與高風險場域替代人力進入等特性。不僅能協助消防及搜救單位提升救災效率。透過校園課程培養學生具備無人載具操作、任務規畫、現場判讀與跨域整合能力。

基隆市消防局長游家懿表示，面對複合型災害與高風險救援環境，消防無人載具的導入已是提升救災效能的重要方向。無人載具在第一時間進入人員不易抵達或具危險性的區域，提供空中視角、即時影像與災情研判依據，能更快速掌握現場狀況。此次與基隆商工航電科合作，不只是消防專業進入校園，更是讓年輕學子提早理解科技救災、智慧防災與公共安全的實際需求。

消防局災害搶救科場長胡仁豪表示，消防救災現場往往充滿不確定性，無人機能在第一時間提供空中視角，協助救災人員掌握現場範圍、熱點位置、受困線索與環境風險。尤其在山域搜救、火災勘查、水域事故或災害現場，若能透過無人載具快速取得影像資訊，將有助於提升救災效率並降低人員風險。他也鼓勵學生，學習無人機不只是學會飛行，更要理解任務目的、現場安全與團隊合作，才能真正發揮科技在救災現場的價值。

基隆商工航空電子科老師蔡宗和指出，無從消防搜救到災害勘查，從公共安全到國防支援，無人機所需的基礎能力具有高度共通性。然而，教育端在推動非紅供應鏈相關教學時，也可能面臨設備成本較高、機型取得不易、維修與零組件供應、師資培訓、課程模組建立及法規安全等挑戰。因此，學校更需要透過政府機關、產業單位與專業師資的協作，逐步建立符合國家發展方向的無人載具教學能量。

參與課程的學生說，過去對無人機的印象多半是空拍，這次透過消防局專業人員說明，才發現無人機在搜救、勘災及公共安全任務中有非常重要的角色。

為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程。讓學生實際操作。圖／國立基隆商工提供
為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程。讓學生實際操作。圖／國立基隆商工提供

為推展技職教育與產業實務連結，國立基隆商工航空電子科昨辦理「無人載具實習課程。讓學生實際操作。圖／國立基隆商工提供
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