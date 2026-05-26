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課業、實習表現優異 崑大菲籍生大廠實習留任

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大菲籍生馬冬妮課業實習表現都優異 ，獲實習大廠留任。圖／馬冬妮提供
崑大菲籍生馬冬妮課業實習表現都優異 ，獲實習大廠留任。圖／馬冬妮提供

崑山科大電機系國際專班應屆畢業生馬冬妮，從菲律賓來台，憑藉對數學的熱誠在工作與課業維持良好平衡，不僅成績多次班排與總成績第一，更以流利語文能力通過全中文出題證照考試，進入科技電子業Garmin實習，優異表現畢業前已獲留任肯定。

面對跨文化求學的挑戰，馬冬妮以行動跨越門檻，逐步累積豐碩成果，為在台求學歷程寫下亮眼篇章。

馬冬妮來台前已於大學主修中學教育與數學，因對數理領域濃厚興趣，決定轉向電機工程發展並來台就學，在崑大期間表現亮眼，在已修7學期當曾獲4學期排名第一、2學期第二、總成績全班第一。

她也藉課程累積實力，校內專題競賽以「基於Arduino的LED安全監控系統」獲佳作，作品整合感測器與微控制器技術，設計出兼具實用與教學價值監控系統，展現跨領域整合能力。

身為外籍生加上需同時兼顧工作課業，語言成了馬冬妮來台求學最大挑戰，為克服語言隔閡，她積極學習中文，除書本累積基礎，也在工作中主動與台灣同事交流，並時常收聽Podcast、觀看台灣影視作品，提升理解與應用能力。

她參與華語文能力測驗、通過台灣真空學會舉辦的真空技術士考試，考取「數位電子乙級技術士」證照，兩項考試全中文命題，數位電子乙級技術士學科考成績高達98分。她也通過大學校院英語能力測驗、獲最高B1級成績，展現優秀雙語實力。

馬冬妮也以校外實習深化實務能力，進入專門生產衛星導航與穿戴式產品公司Garmin實習。從生產部門做起，熟悉產品組裝與品質檢測流程，後學習電路判讀與焊接技術，負責檢測與分析故障零件。

實習初期因語言不通，對流程不熟又擔心出錯，讓馬冬妮曾感到挫折，但主管與同事耐心指導逐漸適應，藉電機系課堂所學的電路圖與半導體知識，也讓她在實務工作中更快上手，強化解決問題能力。三年實習不僅累積相關技能，更因傑出表現獲公司留聘為助理工程師，待遇與工作內容與台籍員工相同，專業實力與工作態度備受肯定。

談起在台灣的生活，馬冬妮說，便利交通與新鮮城市樣貌印象深刻，但語言與文化差異也帶來不少挑戰。她回憶大一時曾獨自搭火車到台北，結果遺失錢包，因語言不通求助困難，所幸遇到熱心民眾協助尋回，讓她深刻感受到台灣的人情溫暖，也成為在異鄉難忘經歷。

現在她不僅能流暢簡單中文對話，從與同事相處更接觸到台語，她笑說最常聽到「愛睏（想睡）、我嘎哩共（我跟你說）」，詞彙交流讓她更融入工作環境，也感受到團隊的支持與善意。

馬冬妮也曾擔任班長，培養領導與溝通能力，學會傾聽不同意見並凝聚班級向心力，累積人際與組織能力。談起時間規畫與讀書技巧，她認為良好的環境及多元學習管道都非常重要，平時除用課本專心複習科目，也善用手機和網路搜尋資訊，並安排休息時間，在適切調配發揮最佳效益。

回顧在台求學歷程，馬冬妮感謝班導師林天財與證照輔導老師鄒重光耐心的指導與幫助，在學習遇到困難的時候，同學和朋友也總是鼓勵，讓她備感溫暖。產學合作專班課程內容讓她能理論與實務結合，提升專業技能也促進成長，使自己更具適應力與職場競爭力，未來希望在Garmin發揮所長，累積實務經驗。對於同樣想來台灣就學的外籍生，她鼓勵大家珍惜機會、認真學習，同時保持開放心態，享受在異地生活的每一段歷程。

馬冬妮（左一）中文命題數位電子乙級技術士學科考成績高達98分。圖／校方提供
馬冬妮（左一）中文命題數位電子乙級技術士學科考成績高達98分。圖／校方提供

馬冬妮（左一）通過大學校院英語能力測驗、獲最高B1級成績，展現優秀雙語實力。圖／校方提供
馬冬妮（左一）通過大學校院英語能力測驗、獲最高B1級成績，展現優秀雙語實力。圖／校方提供

崑大菲籍生馬冬妮（右三）解釋參與製作的LED電子監控作品。圖／校方提供
崑大菲籍生馬冬妮（右三）解釋參與製作的LED電子監控作品。圖／校方提供

實習 Garmin 菲律賓

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