台南應用科大視覺傳達設計系今年畢業生團隊作品參加金點新秀設計獎，共入圍12獎項、榮獲3項金點獎，昨天頒獎表現亮眼。

獲包裝設計特別獎的「裡麵有風」以台灣颱風天的日常生活經驗為創作核心，將強風吹拂下的失衡感、空間擾動與混亂節奏，轉化為泡麵包裝的視覺語言。

參與學生表示，作品以傾斜結構設計、流動線條與變形插畫元素，具象化風的動態與環境變化，並藉三種口味設定不同颱風情境，延伸出台灣人在颱風中的共同記憶與生活幽默。不僅重新詮釋熟悉的飲食文化，也進一步建立氣候、環境與日常之間的情感連結。

參與學生廖益聖說，作品靈感來自台灣人對颱風天既熟悉又複雜的生活經驗，希望透過設計重新詮釋那些混亂卻帶有幽默感的日常記憶。「我們試著把風看不見的力量轉化成能被感受的視覺語言，讓大家在看到包裝時，也能想起屬於台灣共同的生活情境。」

工藝設計類及產學合作類雙獎項的「繡光」，則以「府城光彩繡莊」台繡大師林玉泉師傅與女兒林婕瑀的生命故事為主軸，透過繪本敘事、影像旁白與刺繡工藝，轉譯傳統技藝背後的人文記憶與情感脈絡。

作品融合手工刺繡與電腦刺繡技術，展現纖維工藝於當代設計中的延展性，並結合NFC感應技術，使觀者能透過互動方式延伸閱讀影像與聲音內容，提升沉浸式體驗。

「繡光」團隊也與在地繡莊產學合作，藉訪談與實作深入理解職人技藝，將文化故事轉化為兼具敘事性與設計性的作品。透過多感官的閱讀與觸覺體驗，讓觀者重新感受刺繡工藝的溫度與價值，也讓傳統文化得以在當代語境中持續被認識與傳承。

參與團隊分享與在地繡莊合作過程，深刻感受到傳統工藝背後的人情溫度與職人精神。組員黃煜俸說，「我們不只是做繪本，而是記錄一段逐漸消失的文化記憶。透過刺繡、聲音與視覺設計，希望讓更多年輕世代願意靠近、理解並重新認識傳統工藝的價值。」

視傳系主任陳黎枚表示，學生能於2026金點新秀設計獎中獲得優異成績，不僅展現扎實的設計能力與創意思維，也看見青年世代對土地文化、生活觀察與社會議題的關注與回應。

她表示，這份成果得來不易，除長時間投入創作與努力學習，更有賴全系老師教導與陪伴，從設計思考、創作執行到作品細節充分支持引導。系上長期重視設計實務與社會議題連結，鼓勵從在地文化與人文關懷出發，培養具創新思維與實踐能力的設計人才。

台南應用科大視傳系獲金點新秀3大獎 ，參賽團隊分享心得。圖／參賽團隊提供

台南應用科大視傳系獲金點新秀3大獎 ，參賽團隊分享心得。圖／參賽團隊提供