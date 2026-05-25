崑科大陳采蘋9競賽獲獎6次書卷獎 上中山研究所分享心得

崑山科大環境工程系畢業生陳采蘋以四年所學投入將有害物質轉化為可利用資源，研究成果累積9項競賽獲獎、連拿6次書卷獎，錄取中山大學環工研究所，要成為環保專才。

談到讀書技巧，陳采蘋分享經驗：關鍵在上課認真聽講，不懂的主動請教老師，也將課堂內容統整成筆記，達到事半功倍的學習效果。

她也鼓勵學弟妹，學習過程遇到實驗或課業困難時，難免會退縮；但只要願意勇敢跨出那一步，其實就已經完成一半了，多練習、多嘗試，慢慢就會累積出自己的能力，越做越有成就感。

陳采蘋也熱衷班級事務，因熱心體貼獲同儕肯定推舉為「行善天使」，從普通高中跨入技職體系，以行動嘗試與突破累積經驗，找到自己的專業定位。

陳采蘋就讀台東女中，因高中學習過程對環境相關議題產生興趣，希望能透過實際操作與應用加深理解，大學選擇跨入技職體系就讀環工系。

她對資源化與問題解決特別有興趣，大一即參與微型產學計畫，從福壽螺卵提取高價值蝦紅素，將原本對農業有害的生物轉化為可利用資源。採用微波輔助萃取，改善傳統方法時間過長問題提升萃取效率，相關成果讓2024年在萬潤創新創意競賽及能源暨工程創意競賽獲2項佳作。

陳采蘋也持續參加多項競賽累積實務經驗，2023年「第五屆綠點子國際發明暨設計競賽」發明類社會组2項銅牌。實力提升後任隊長，帶領成員在智慧生活創新創業競賽、全國大專院校產學創新實作競賽獲獎。

她學業繁忙仍踴躍參與班級事務，擔任三年班代與一年總務，除了細心統整校內資訊，更常主動協助同學解答課業難題，體貼熱心的性格讓她深得同學愛戴，更被推舉為「行善天使」。

即便表現優越，陳采蘋坦言在學期間最大挑戰就是克服上台報告緊張，但她選擇面對，不斷練習累積熟悉感與自信，再優化表達時的語氣及節奏，從過去上台容易緊張，到如今熟練地公開發表，更參與「職場英文競賽—英文口說簡報」獲得第三名。

她說，緊張其實不會完全消失，但當自己夠熟練、有準備時，就可以在緊張狀態下把報告好好完成，也能表現更穩定。

崑山科大畢業生陳采蘋9競賽獲獎、6次書卷獎，考上中山研究所分享所學心得。圖／陳采蘋提供

崑山科大畢業生陳采蘋9競賽獲獎、6次書卷獎，考上中山研究所分享所學心得。圖／陳采蘋提供

崑山科大畢業生陳采蘋（右一）9競賽獲獎、6次書卷獎，考上中山研究所分享所學心得。圖／陳采蘋提供

崑山科大畢業生陳采蘋9競賽獲獎、6次書卷獎，考上中山研究所分享所學心得。圖／陳采蘋提供