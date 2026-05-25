二技技優入學放榜 分發132名、錄取率77.2%

115學年二技技優入學招生統一分發結果今天公告，技優保送和技優甄審合計提供490個名額，171名考生登記志願序，統一分發錄取132名，錄取率77.2%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，二技技優入學招生包含二技技優保送入學和二技技優甄審入學，115學年二技技優保送入學有2校參與招生，合計提供4個名額，二技技優甄審入學有25校參與招生，合計提供486個名額。

115學年二技技優入學招生統一分發結果今天上午10時起在二技技優入學聯合招生委員會網站公告，115學年二技技優保送錄取生與技優甄審正、備取生共171名上網登記志願序（比114學年少14名），統一分發錄取132名（比114學年少14名），錄取率77.2%（比114學年略升）。

技專校院招生委員會聯合會任主任貽均提醒，二技技優入學分發錄取生須依錄取學校規定時間及地點報到，逾期未報到者，甄審校院可取消該分發錄取生入學資格；已報到的分發錄取生，須於6月2日下午5時前以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加115學年各科技大學、技術學院大學部二年制或大學相關學系招生。