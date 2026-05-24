蘭青菁英培育計畫8年投8500萬助攻技職 文學獎投稿501件創新高

表彰在學業與文學創作表現優異的蘭陽學子，「2026第九屆文學獎暨高中職獎助學金頒贈典禮」在蘭陽女中舉行，除了分享榮耀，更展現自2017年推動「蘭青菁英培育計畫」8年來的技職教育豐碩成果，累計投入金額已經超過8500萬元。

主辦林燈文教公益基金會總執行長林純美表示，教育從來不只是單一成績的競爭，而是要讓每個孩子都能找到自己的方向。技職競賽仰賴設備、材料及旅費等龐大資源，基金會希望透過實際資源挹注，讓有專長的孩子在穩定環境中安心學習，面對未來更有底氣。

「蘭青計畫」推動8年來，核准案件高達225件，受助的宜蘭各校技職生在全國競賽中屢創佳績。其中，蘇澳海事去年一舉囊括9座金手獎、5項優勝，刷新校史紀錄，學生廖翊捷更奪得漁業科金手獎第一名及船模創客大賽金牌；頭城家商美顏選手吳姵璇不僅榮獲全國優勝，更獲選海外翱翔計畫赴日交流，今年更進軍台北時裝周幕後彩妝團隊。

此外，羅東高商與宜蘭高商近年來也表現亮眼。羅商去年勇奪三金手、四優勝；宜商則拿下二金手、三優勝，其日語檢定N2通過率更超過六成，充分展現跨域學習與國際競爭力。蘇澳海事漁業科主任丁鳳瑜強調，長期的支持讓學生更敢去想像自己的未來。

除了技職教育，已發行36年的獎學金累計已有5754人次獲獎，發放總金額超過5000萬元，而邁入第九屆的文學獎今年投稿量高達501件，再創歷年新高，這屆作品主題深化，包含注意力不集中的掙扎、性別認同及校園霸凌等內在探索。

今年封面封底設計獎由羅東高工宋承軒以〈蘭陽集景〉奪得首獎，他將宜蘭地景與交通歷史融入畫面，展現對土地的細膩情感；二獎則由宜蘭高商朱軒瑩以〈粒粒皆辛苦〉獲得，深刻傳達對農民辛勞與土地的珍惜。

「2026第九屆林燈文學獎暨高中職獎助學金頒贈典禮」中，眾多宜蘭高中職師生齊聚參與，共同見證技職、文學與多元人才培育成果。圖／林燈基金會提供

今年封面封底設計獎的首獎作品〈蘭陽即景〉，由羅東高工宋承軒創作。圖／林燈基金會提供

林燈基金會總執行長林純美（左三）與中保基金會董事長林建涵（右三），與四位去年於全國技藝競賽中表現優異的宜蘭技職學生合影，鼓勵他們朝夢想目標前進。圖／林燈基金會提供