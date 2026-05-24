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北科大EMBA成立20周年 攜手基市府放流4萬尾魚苗、登基隆嶼揮汗淨灘

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，放流4萬尾魚苗，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，放流4萬尾魚苗，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供

國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，放流4萬尾魚苗，並在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，基隆擁有豐富海洋資源，市府長期重視海洋生態復育與環境永續，已經連續 4 年與北科大 EMBA 合作，推動原生魚苗放流及基隆嶼淨灘，期盼透過公私協力，帶動更多企業、青年志工及民眾共同參與海洋保育。

北科大EMBA今年成立20周年，今年的活動以「育人、育海、育永續」為主軸，參與人員自八斗子岸置中心出發，前往基隆嶼周邊海域放流魚苗及登島淨灘、分類海洋廢棄物，展現產官學共同守護海洋的行動力。

今天的活動共有32個企業、校友組織及熱心人士121人參與魚苗認購，基市府表示，未來將持續結合海洋保育、環境教育與公益行動，邀請更多民間力量共同投入，擴大海洋永續與企業公益影響力。

北科大管理學院院長范書愷表示，20周年不只是重要里程碑，透過魚苗放流與淨灘行動，讓ESG理念走出教室、走向海洋，落實於生活。校方帶領EMBA學員參與，勉勵企業追求發展的同時，更應重視環境永續與社會責任，透過產官學合作推動海洋復育，讓ESG承諾轉化為具體行動。

產發處海洋及農漁發展科長許又今說，今天共放流真鯛（嘉鱲）魚苗2萬尾、黃雞魚苗2萬尾，合計4萬尾都是合格種苗場培育，且適合基隆嶼周邊海域的原生魚種。淨灘部分，雖然天氣炎熱，參與夥伴仍全力投入，共清出 2341 支寶特瓶及 83.48公斤海廢，展現大家愛海的決心。

國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供

國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供

國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，在基隆嶼清出2341支寶特瓶及 83.48 公斤垃圾，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供

國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，放流4萬尾魚苗，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供
國立台北科技大學EMBA樂活海洋社，今天在基隆舉辦「魚苗放流 × 淨灘 ESG 」公益行動，放流4萬尾魚苗，以實際行動投入推動海洋復育與環境永續。圖／基市府產業發展處提供

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