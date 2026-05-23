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台科大畢業典禮歡送30國畢業生 印尼生致詞：盼成文化的橋樑

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大今天舉行畢業典禮，來自印尼泗水的畢業生代表Michael Santoso致詞。圖／台科大提供
台科大今天舉行畢業典禮，來自印尼泗水的畢業生代表Michael Santoso致詞。圖／台科大提供

國立台灣科技大學今舉行畢業典禮，歡送3410名畢業生，其中包括來自27國碩士2019位、來自30國的博士140位。今年畢業生致詞代表Michael Santoso來自印尼泗水，他表示，畢業不只是為了找工作，而是盼成為文化的橋樑、全球問題的解決者。

台科大校長顏家鈺致詞時，引名著《雙城記》名言：「那是最好的年代，那是最壞的年代。」畢業生也同樣站在矛盾卻也充滿機會的時代。面對AI世界，需要的是能實作、不害怕操作各式設備，遇到問題能本能地判斷並動手處理的人，台科大則給予畢業生這樣的底氣。

顏家鈺也叮嚀畢業生，功成名就後，不要忘了回饋社會。在學校裡享受到各項獎學金的豐富捐助，也希望以同樣的態度，努力讓這個世界更好。

畢業生致詞代表Michael Santoso表示，並不是每個人都有機會出國留學，也並非都有機會從台科大畢業。幸運與特權，也伴隨著責任。畢業不只為了找到工作，更要成為文化的橋梁、全球問題的解決者，以及證明：無論從哪裡開始、何時開始，都不會決定最終能走到哪裡。

Michael Santoso也說，不要只是走進為你敞開的大門，也要記得回頭，拉別人一把。把這份上天賜予、改變人生的機會，化為改變他人生命的力量。

畢業生之一、設計系學生張子浩，得到「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫」產品設計組公費留學資格，以第一名身分錄取德國柏林白湖藝術學院。他提到，在歷經長達一年、國內外評審教授的嚴格篩選與層層審查後得到這份機會，計畫協助免去經濟後顧之憂，也是心無旁騖、勇敢逐夢的最強後盾。

張子浩表示，期許自己能將跨文化的珍貴經驗帶回台灣，分享給更多引領未來的年輕設計師。也希望能投身台灣的設計產業與設計教育現場，為設計教育與產業升級貢獻心力。

畢業典禮 台科大 科技

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