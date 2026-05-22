澎湖海事歡慶104歲校慶 行政大樓同步揭牌啟用
國立澎湖高級海事水產職業學校今天歡慶104週年校慶，同時為新建行政大樓揭牌啟用，見證澎湖海事推動技職教育的重要里程碑。
澎湖海事104週年校慶系列活動今天在校園熱烈展開，教育部次長張廖萬堅、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、澎湖縣政府參議蘇啟昌、馬公市長黃健忠，以及來自台澎兩地的畢業校友專程返澎參加，場面熱絡，並共同為新建行政大樓揭牌啟用。
澎湖海事校長顏嘉禾表示，澎湖海事一路走來，始終堅持海洋教育、專業技術與品格培育並重，展現長年深耕技職教育、培育海事水產專業人才的豐碩成果。近年更積極推動國際教育、技職實作、海洋保育復育及產學合作，學生在各項競賽與專業領域皆有亮眼表現，象徵澎水精神的延續與傳承。
澎湖海事104週年校慶系列活動，除舉辦校慶典禮與卡拉OK歌唱大賽外，也同步表揚資深教職員許戴福等5人，以及傑出校友辛榮彬、林玉彩等11人與全國技藝競賽績優學生，展現澎水長年深耕技職教育的成果。
澎湖海事表示，新建行政大樓位於校園大門前廣場，民國112年6月動工，歷時700日曆天完工，總工程經費新台幣1億5849萬餘元，由教育部補助及學校自籌興建，成為學校百年發展的重要建設里程碑，也象徵邁向優質技職教育與永續校園發展的新階段。
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