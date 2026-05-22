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南投發1萬獎學金 盼技藝優秀國中生在地升學
為鼓勵技藝教育班優秀國三生，升學南投縣公私立高中職校，縣府自今年起，將發給技藝教育競賽各職群的第1名學生1萬元獎學金，開學後、9月比對資料，經確認在地升學就發給。
南投縣政府今天在國立南投高商舉辦頒獎典禮暨課程成果展覽，表揚國中技藝教育競賽獲獎選手。南投縣政府教育處長王淑玲出席表示，縣內32所國中開設技藝教育課程，114學年度開設超過150班，希望每年藉由技藝競賽及頒獎，激勵並表揚技藝教育班學生。
王淑玲說，為落實12年國民基本教育國中生就近入學政策，及南投縣高中職與在地人才培育，自今年起，技藝教育競賽各職群第1名學生，就讀南投縣公、私立高中職校，縣府就頒發新台幣1萬元獎學金，以鼓勵國中技藝教育競賽優秀學生銜接縣內高中職，留住優秀學生。
縣府教育處表示，電機電子、機械、商業管理、餐旅、家政、食品、設計、農業、醫護、土木建築、照顧服務、藝術共12種職群，競賽各取前3名及佳作，共140名學生獲獎，獲獎選手除展現精湛技藝及學習成果，也有助以技優甄審入學管道升學優先分發。
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