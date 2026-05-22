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健行好棒盃、金樽盃咖啡拉花賽脫穎而出 崑大餐飲系學生雙獲冠軍

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
餐飲系林泓翮(右）獲「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」冠軍。圖／校方提供
餐飲系林泓翮(右）獲「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」冠軍。圖／校方提供

崑山科大餐飲管理及廚藝系學生參加「健行好棒盃全國公開賽」、「金樽盃國際雞尾酒調酒大賽」，與各地咖啡好手競爭脫穎而出、包辦兩大賽「咖啡拉花大專組」冠軍。

「健行好棒盃」咖啡拉花大專組一年級選手林泓翮以拿手「印地安人」拉花圖奪冠；競賽常勝軍陳修醫「狒狒」亞軍。一年級許翺昶與進修部二年級黃文楷動物圖型「山羊」、「獅子」獲佳作，大專組5個獎項該校包辦4項。

「金樽盃」咖啡拉花大專職業組二年級林鉦哲以動物圖型「山羊」奪冠，同班陳尚億與鍾滋方以「玫瑰花」、「柴犬」雙獲佳作，兩位初次參與咖啡競賽，與過往參加廚藝競賽不同，表示很緊張是很難得的經驗。

校方表示，兩項賽事都有全國各地咖啡好手參加，選手須在限定時間內現場萃取濃縮咖啡並完成拉花作品，評審團依據奶泡細緻、拉花乾淨度、元素對比、圖型比例、困難度及整體視覺感受等綜合評分。

決賽更包含口感與展演分數，奶泡溫度掌控成關鍵，溫度過低會影響咖啡口感，溫度過高則會大幅增加作圖困難，考驗選手對機台掌控能力與臨場反應。

能在緊湊高壓的賽制穩定發揮、包辦雙料冠軍，獲獎同學們表示，這歸功平日在校內「國際咖啡認證中心」及「歐拉拉咖啡館」實習累積，也凝聚出強大團隊戰鬥力。

崑大表示，推動以賽代訓模式，深耕餐飲專業人才培育，近年在國際國內咖啡賽事與產業領域屢創佳績，致力打造頂尖學習環境，引進世界大賽指定頂級咖啡機種供學生課程與訓練使用，有最豐富的教學資源。

餐飲系教授施智偉表示，學校引導學生不斷突破自我，在未步入社會前就具備不亞於業界專業咖啡師的應變能力與技術水準，與時俱進跟上時代的腳步。這次大獲全勝再次驗證崑大「實作力、競賽力、就業力」三力合一辦學特色。

餐飲系林鉦哲(左）勇奪「金樽盃國際雞尾酒調酒大賽」咖啡拉花大專職業冠軍。圖／校方提供
餐飲系林鉦哲(左）勇奪「金樽盃國際雞尾酒調酒大賽」咖啡拉花大專職業冠軍。圖／校方提供

崑大餐飲系施智偉教授(左起)、陳修醫、林泓翮、許翺昶參加「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」。圖／校方提供
崑大餐飲系施智偉教授(左起)、陳修醫、林泓翮、許翺昶參加「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」。圖／校方提供

崑大陳修醫(右)陳修醫以經典創作圖型摘下「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」亞軍。圖／校方提供
崑大陳修醫(右)陳修醫以經典創作圖型摘下「健行好棒盃餐旅技能全國公開賽」亞軍。圖／校方提供

崑大餐飲系施智偉教授(右起)、林鉦哲、陳尚億、鍾滋方贏得金樽盃國際雞尾酒調酒大賽1冠軍、2佳作。圖／校方提供
崑大餐飲系施智偉教授(右起)、林鉦哲、陳尚億、鍾滋方贏得金樽盃國際雞尾酒調酒大賽1冠軍、2佳作。圖／校方提供

崑大餐飲系黃文楷(左)獲「健行好棒盃˙餐旅技能全國公開賽」佳作。圖／校方提供
崑大餐飲系黃文楷(左)獲「健行好棒盃˙餐旅技能全國公開賽」佳作。圖／校方提供

咖啡 崑山科大 印地安人

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