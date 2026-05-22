虎科大USR走進廉使國小 營造生態棲地共築蝴蝶森林
雲林縣虎尾科技大學師生所組的USR「碳花薈萃」團隊，昨天下午在虎尾廉使國小開辦「共築蝴蝶森林」環境教育，透過生態調查與實作，了解校園內蝴蝶和植物的共生關係，一起營造棲地，陪伴學童認識自然、生物多樣性與永續環境的重要，小朋友開心說，看到蝴蝶飛舞，就像自己所養的寵物那般親近，超療癒。
虎科大學生扮起「生態大哥、大姐」，由嘉義大學森林系教授何坤益帶領，到廉使國小和學童參與蝴蝶棲地探索、蜜源植物種植、生態觀察及校園棲地營造等課程，透過「觀察、發現、動手做、分享」的沉浸式學習，引導小朋友建立生態保育觀念。
虎科大USR碳花薈萃計畫主持人林家驊教授表示，小朋友以校園生物多樣性調查成果為基礎設計，共已記錄14種蝴蝶，且進一步發現校內植物具備豐富蜜源與寄主植物條件，別具發展生態教育場域潛力。同時透過課程設計，讓學生了解蝴蝶與植物的共生關係，並親自參與棲地營造，深化對生態平衡的理解。
學童親手種植蜜源植物，設置植物名牌與蝴蝶棲地解說牌，並透過「校園蝴蝶大搜查」觀察蝴蝶、蜜蜂及植物生態。最後，由小朋友共同宣讀「生態守護宣言」，承諾愛護植物、不任意捕捉蝴蝶，成為校園生態守護員。
虎科大表示，「碳花薈萃」計畫除關注環境教育與淨零轉型議題，希望透過大學資源導入，建立共學機制，從孩子開始改變。
廉使國小校長林俊傑也表示，「探究實作」與「素養導向」呼應108課綱學習精神，未來將朝打遺「蝴蝶森林校園」方向發展，規畫蝴蝶地圖、植物解說牌及生態成果展示，讓校園成為孩子與自然共同成長的綠色教室。一場蝴蝶森林行動，不只是種下一株植物，更是在孩子心中，種下一顆守護環境的種子。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。