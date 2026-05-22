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虎科大USR走進廉使國小 營造生態棲地共築蝴蝶森林

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影
虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾科技大學師生所組的USR「碳花薈萃」團隊，昨天下午在虎尾廉使國小開辦「共築蝴蝶森林」環境教育，透過生態調查與實作，了解校園內蝴蝶和植物的共生關係，一起營造棲地，陪伴學童認識自然、生物多樣性與永續環境的重要，小朋友開心說，看到蝴蝶飛舞，就像自己所養的寵物那般親近，超療癒。

虎科大學生扮起「生態大哥、大姐」，由嘉義大學森林系教授何坤益帶領，到廉使國小和學童參與蝴蝶棲地探索、蜜源植物種植、生態觀察及校園棲地營造等課程，透過「觀察、發現、動手做、分享」的沉浸式學習，引導小朋友建立生態保育觀念。

虎科大USR碳花薈萃計畫主持人林家驊教授表示，小朋友以校園生物多樣性調查成果為基礎設計，共已記錄14種蝴蝶，且進一步發現校內植物具備豐富蜜源與寄主植物條件，別具發展生態教育場域潛力。同時透過課程設計，讓學生了解蝴蝶與植物的共生關係，並親自參與棲地營造，深化對生態平衡的理解。

學童親手種植蜜源植物，設置植物名牌與蝴蝶棲地解說牌，並透過「校園蝴蝶大搜查」觀察蝴蝶、蜜蜂及植物生態。最後，由小朋友共同宣讀「生態守護宣言」，承諾愛護植物、不任意捕捉蝴蝶，成為校園生態守護員。

虎科大表示，「碳花薈萃」計畫除關注環境教育與淨零轉型議題，希望透過大學資源導入，建立共學機制，從孩子開始改變。

廉使國小校長林俊傑也表示，「探究實作」與「素養導向」呼應108課綱學習精神，未來將朝打遺「蝴蝶森林校園」方向發展，規畫蝴蝶地圖、植物解說牌及生態成果展示，讓校園成為孩子與自然共同成長的綠色教室。一場蝴蝶森林行動，不只是種下一株植物，更是在孩子心中，種下一顆守護環境的種子。

虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／翻攝
虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／翻攝

虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影
虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影

虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影
虎科大師生攜手廉使國小學童，栽種蜜源植物營造蝴蝶生態棲地，成功打造校園蝴蝶森林。記者蔡維斌／攝影

蝴蝶 嘉義大學 團隊

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