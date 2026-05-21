台南技職博覽會崑山科大今登場 周六上午場開放民眾參觀

台南市政府今天在崑山科技大學舉辦3天「台南市2026技職博覽會」，校方協辦開幕與展演，策劃多項科技與民生體驗，成為矚目焦點，市長黃偉哲到場為學生打氣。

台南市2015年起開辦國中技職博覽會，至今12年累計參與人數約3萬2000人。今年有公部門、產業及技職校院35個單位、近80個攤位參展，以國中技藝教育16大職群規畫7大群科攤位、生涯輔導諮詢、技藝教育課程競賽成果展示區以及實作體驗區。

黃偉哲表示，台南市近年積極推動AI及科技教育，在全國率先強化相關教學資源與實務應用，並持續整合硬體設備、軟體學習及師資培育，盼培養更多符合產業需求的人才。

黃偉哲鼓勵學子透過技職博覽會親自體驗、多方探索，發掘自身興趣與專長，找到未來升學與職涯發展方向，勇敢展現自我長才。

現場展示國中技藝教育15職群及1共同職群涵蓋衛生護理、水產、設計、藝術、海事、餐旅、家政、食品、農業、外語、商業、土木、化工、電機與電子、動力機械及機械等類別實作體驗及互動闖關，引導學生從動手操作中理解不同職群學習內容與職場應用。

現場還有技藝競賽成果及崑山科大的創意發明展作品，估計超過3000人次進場參觀體驗。下午開幕典禮，崑大時尚展演事業系走秀表演為活動揭開序幕。

崑大表示，針對各職群策劃多項高度互動展示項目，「機械職群」展出能自動避開障礙物的避障自走車、結合抓取系統的取物手臂車、使用自主設計肌肉氣腱的「外骨骼搬運裝置」，及利用太陽能發電站為自主研發電動二輪運具換電的「無碳化運具設計」，體現校方在智慧自動化與永續綠能領先地位。

現場還有「AI互動塗鴉牆」，能一邊畫畫一邊與AI對話，體驗AI自動補全與生成新創作品，「動起來維護健康你和我」體驗提供健身器材啞鈴與彈力帶現場實作互動，將健康管理與現代商管思維創意結合。

校長李天祥表示，校方與教育局合作，提供優質校園場域作為技職博覽會舞台，不僅幫助國中生對技職教育與職場更深入瞭解，更有助教師及家長建立清楚認知，輔導學生邁向適性選擇。

校方說，23日周六上午場開放親子民眾家長參觀，歡迎家長攜家帶家人來認識技職、體驗技藝樂趣，感受科技創新與人文實務交織的技職新未來。

台南技職博覽會崑山科大今登場，周六上午場開放親子民眾參觀。圖／崑山科大提供

台南技職博覽會崑山科大今登場，周六上午場開放親子民眾參觀。圖／市政府提供

台南技職博覽會崑山科大今登場，周六上午場開放親子民眾參觀。圖／市政府提供