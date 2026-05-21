龍華科大攜西門子EDA、恩萊特 培育高科技人才

因應ＡＩ伺服器、高速運算與半導體產業快速發展，高階電子系統與印刷電路板設計人才需求持續攀升。龍華科技大學日前攜手西門子ＥＤＡ（Siemens EDA）及恩萊特科技合作，導入上百套全球主流的工業級「電子系統設計ＥＤＡ軟體平台」，建構高速電路板專業教學與研究環境，深化產學合作與人才培育能量。

此次導入的平台除具備元件庫設計、電路圖設計與ＰＣＢ布局等功能外，更涵蓋高速ＰＣＢ設計關鍵的訊號完整性及電磁干擾分析技術，可進行布線前後模擬驗證。部分工具更整合ＡＩ輔助功能，讓學生在校期間即可熟悉業界最新設計流程與智慧化開發趨勢，提升職場競爭力。

配合龍華科大近年獲教育部補助建置的「３Ｄ數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，此次導入高階ＥＤＡ平台，將進一步發揮軟硬體整合教學優勢，打造更貼近產業需求的實務學習環境。

龍華科大校長葛自祥說，龍華科大積極培育具備實作能力與跨域整合能力的科技人才，近年學校於Cheers雜誌「大學辦學績效互評」榮獲全國第四名、私立科大第一名，並在遠見雜誌「企業最愛大學生調查」名列私立技專校院第一，展現技職教育深受企業肯定。

葛自祥說，此次與西門子ＥＤＡ及恩萊特科技合作，象徵產學攜手培育高科技人才的重要里程碑，達成「畢業即就業、上手即戰力」。