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龍華科大攜手西門子EDA與恩萊特 打造高速PCB培育基地

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
西門子EDA、恩萊特科技與龍華科技大學，攜手打造高速電路板專業教學與研究環境。圖／龍華科技大學提供
西門子EDA、恩萊特科技與龍華科技大學，攜手打造高速電路板專業教學與研究環境。圖／龍華科技大學提供

因應AI伺服器、高速運算與半導體產業快速發展，高階電子系統與印刷電路板（PCB）設計人才需求持續攀升。龍華科技大學日前攜手西門子EDA（Siemens EDA）及恩萊特科技合作，正式導入上百套全球主流的工業級「電子系統設計EDA軟體平台」，建構高速電路板專業教學與研究環境，深化產學合作與人才培育能量。

此次導入的平台除具備元件庫設計、電路圖設計與PCB佈局等功能外，更涵蓋高速PCB設計關鍵的訊號完整性（SI/PI）及電磁干擾（EMI/EMC）分析技術，可進行佈線前後模擬驗證。部分工具更整合AI輔助功能，讓學生在校期間即可熟悉業界最新設計流程與智慧化開發趨勢，提升未來職場競爭力。

配合龍華科大近年獲教育部補助建置的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，此次高階EDA平台導入，將進一步發揮軟硬體整合教學優勢，打造更貼近產業需求的實務學習環境。

龍華科技大學校長葛自祥表示，龍華科大長期秉持「務實致用」辦學理念，積極培育具備實作能力與跨域整合能力的科技人才。近年學校於「Cheers」大學辦學績效互評榮獲全國第4名、私立科大第1名，並在「遠見」企業最愛大學生調查名列私立技專校院第一，展現技職教育深受企業肯定。此次與西門子EDA及恩萊特科技合作，不僅象徵產學攜手培育高科技人才的重要里程碑，也讓學生能提前接觸世界級技術平台，真正做到「畢業即就業、上手即戰力」。

西門子EDA台灣暨東南亞區副總裁兼總經理林棨璇表示，期待透過此次合作，共同培育下一代電子系統整合設計人才；恩萊特科技總經理蘇正宇則指出，未來三方將持續深化人才培育與技術研發合作，共同推動台灣電子產業永續發展。

龍華科大 PCB

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