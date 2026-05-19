澎湖海事、東南科大攜手汽車健檢 展現技職成果

有崇右影藝科技大學學生在網路貼文，指控帳戶突然收到一筆近10萬元韓國遊學獎學金，學校又要求她主動將這筆錢轉回學校指定帳戶，她才知道整件事情的存在，她指沒有要參加遊學，也沒有主動申請這筆補助，質疑遭冒用身分申請補助。崇右回應表示，學生收到學校匯款時，應已知悉用途，行政流程及補助說明未盡周延之處將檢討。

2026-05-16 12:28