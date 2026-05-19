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澎湖海事、東南科大攜手汽車健檢 展現技職成果

中央社／ 澎湖縣19日電
國立澎湖高級海事水產職業學校汽車科與東南科技大學機械工程系組志工服務隊，19日聯手辦理「輪轉幸福」汽車健檢服務，展現技職教育實作成果。（澎湖海事職校提供）中央社
國立澎湖高級海事水產職業學校汽車科與東南科技大學機械工程系組志工服務隊，19日聯手辦理「輪轉幸福」汽車健檢服務，展現技職教育實作成果。（澎湖海事職校提供）中央社

國立澎湖高級海事水產職業學校汽車科與東南科技大學機械工程系組志工服務隊，今天首次聯手辦理「輪轉幸福」汽車健檢服務，透過實際操作，展現技職教育實作成果。

澎湖海事職校表示，汽車科首辦汽車檢修服務，東南科大率師生跨海參與，2校師生分工檢查車輛，包括輪圈螺帽鎖固等多項汽車保養，讓受檢車輛獲完整且專業基礎檢修服務，學生透實作累積寶貴經驗。

澎湖海事職校校長顏嘉禾到場了解師生檢修情形，感謝東南科大提供專業支援與交流，今年先以校內車輛為主，未來希望逐步擴大服務規模，讓更多民眾感受汽車科專業與服務熱忱。

顏嘉禾說，技職教育最重要核心是「做中學、學中做」，透過與大學端合辦志工服務，提升學生實務經驗，培養責任感、團隊合作與服務社會精神，讓學生在專業技能之外，建立回饋地方價值觀。

健檢 澎湖 科技

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