聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖海事、東南科大攜手汽車健檢 展現技職成果
國立澎湖高級海事水產職業學校汽車科與東南科技大學機械工程系組志工服務隊，今天首次聯手辦理「輪轉幸福」汽車健檢服務，透過實際操作，展現技職教育實作成果。
澎湖海事職校表示，汽車科首辦汽車檢修服務，東南科大率師生跨海參與，2校師生分工檢查車輛，包括輪圈螺帽鎖固等多項汽車保養，讓受檢車輛獲完整且專業基礎檢修服務，學生透實作累積寶貴經驗。
澎湖海事職校校長顏嘉禾到場了解師生檢修情形，感謝東南科大提供專業支援與交流，今年先以校內車輛為主，未來希望逐步擴大服務規模，讓更多民眾感受汽車科專業與服務熱忱。
顏嘉禾說，技職教育最重要核心是「做中學、學中做」，透過與大學端合辦志工服務，提升學生實務經驗，培養責任感、團隊合作與服務社會精神，讓學生在專業技能之外，建立回饋地方價值觀。
【編輯推薦】
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。