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還沒畢業先拿高階證照 中山工商45人通過乙級室內配線檢定創新高

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山工商電子三甲陳沄鈴是唯一通過檢定的女生。記者郭韋綺／攝影
中山工商電子三甲陳沄鈴是唯一通過檢定的女生。記者郭韋綺／攝影

高職生還沒畢業，就先拿下業界俗稱「甲種電匠」高階證照。高雄市中山工商電機與電子群今年共有50名學生挑戰「乙級室內配線技術士」檢定，最終45人順利過關，通過率達9成刷新校史紀錄。

台灣水電與電機產業中，乙級室內配線技術士向來被視為進入專業領域的重要門票，考試除筆試外，還涵蓋分電盤、控制配盤、電桿作業、配管與電纜施工等高強度術科。

即便業界老師傅也未必能一次考取，長年被視為高難度證照，中山工商今年卻一口氣誕生45名合格生，讓校方直呼難能可貴。

「這真的是燙金證照！」電機與電子群主任吳明璋開心說，甲種電匠一般起薪4萬5起跳，隨著實務經驗累積，薪資成長幅度更是可觀，更可依法承攬相關工程，自己當老闆，對於未來投入水電、電機與能源產業具有高度價值。

除了證照成果亮眼，今年也有23名電機與電子群學生錄取國立台南大學，技能與升學並進的辦學路線，展現從技術證照到升學的扎實成果。

被同學封為「證照王」的電機三智學生林豊勝，已累積二乙、四丙證照，來自屏東的他，國中時對升學缺乏方向，進入電機科後才逐漸找到興趣，更在高二主動向家人提出想升學的念頭，如今已錄取國立臺南大學產學合作專班。

他笑說，舅舅為鼓勵他挑戰乙級證照，還祭出紅包獎勵，自己順利考取後，過年真的收到10萬元大紅包，成為人生最難忘的一次肯定。

同樣拿下二乙、三丙證照的葉丞訓是躲避球國手級選手，曾代表高雄參加全民運動會並奪冠，他坦言，乙級檢定難度遠高於丙級，尤其線路配置複雜許多，再加上平時還要兼顧球隊訓練，甚至備考期間一度手部骨折，只能靠反覆練習硬撐過來。

值得一提的是，今年45名合格學生中，唯一女性合格者陳沄鈴，同樣成為校內焦點，出身水電世家的她，從小耳濡目染，最後決定追隨父親腳步投入電機領域。

她透露，考試最累的是拉線與爬電桿，不只考技術，更考驗體力，父親每天陪她練單槓、伏地挺身，母親則祭出「考到乙級給5000元獎金」鼓勵，才讓她一路撐過高壓訓練。

校長李昱平說，技職教育不只是培養操作能力，更重要的是讓學生提早與產業接軌，近年能源轉型、智慧建築與基礎工程需求增加，具備室內配線專業的人才愈來愈搶手，愈早投入專業訓練取得證照，不僅比別人更早站都能比別人更早站穩起跑點，也可能成為翻轉人生的第一張門票。

中山工商電機與電子群今年50名學生挑戰「乙級室內配線技術士」檢定，最終45人順利過關，通過率達9成刷新校史紀錄。記者郭韋綺／攝影
中山工商電機與電子群今年50名學生挑戰「乙級室內配線技術士」檢定，最終45人順利過關，通過率達9成刷新校史紀錄。記者郭韋綺／攝影

施工 升學

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