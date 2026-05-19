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這學群翻轉技職印象 化材、製程、半導體成高薪跳板年薪上看200萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
四技二專統測參加人數雖然逐年減少，但人力銀指出，技職體系強調實作、專題與產學合作經驗，成爲重要優勢。圖／本報資料照片
四技二專統測參加人數雖然逐年減少，但人力銀指出，技職體系強調實作、專題與產學合作經驗，成爲重要優勢。圖／本報資料照片

統測成績公布後，四技二專開始選填志願。104人力銀行分析人才履歷及人才薪資資料庫，發現數理化學群是其中亮點。技職大學在該學群整體學校中的占比僅6%，但在薪資前段班中的占比達14%。一名明新科大化材系畢業生，繼續攻讀光電工程研究所半導體組，在學期間參與工研院與台積電產學合作，碩士畢業後擔任製程整合工程師，年薪達200萬元。

104人力銀行職涯永續長王榮春分析，化材、製程、半導體與實驗室相關職務，高度依賴材料知識、設備操作、製程理解與問題解決能力，技職體系強調實作、專題與產學合作經驗，成為重要優勢。

王榮春觀察，技職背景的高薪人才，多半在求學階段就已透過實習、競賽、企業合作或研究專題，提早接觸產業現場。一名臺科大機械工程背景的工程師，高職曾參與機器人競賽獲得全國第一，並在實習期間接觸沖壓機拆裝模、產線改善等工作，後續轉往半導體設備商擔任機構研發工程師，年薪達200萬元。

王榮春表示，相較於偏重課堂學習的模式，技職體系學生更早接觸實作與產業，也更容易建立工程現場需要的問題解決與跨部門協作能力。

王榮春也觀察，技職人才發展不再侷限單一技術領域，而是透過語言、金融、資訊等跨域能力，延伸出更多高薪職涯。一名南臺科大電機工程背景人才，在學期間輔修應用日文系並通過日文檢定N2，後續赴日本擔任金融系統工程師，在職期間再取得日檢N1，年薪約台幣330萬以上；另一名明新科大電子科系背景人才，因在學期間修習金融相關課程，後續進入銀行擔任消金業務，年薪達200萬；臺科大管理系學生則雙主修財務金融，後續投入公股銀行系統開發，擔任全端工程師，年薪百萬。

王榮春指出，具備技術基礎並結合語言、金融或資訊應用等專業的人才，更容易在職涯中創造差異化優勢。

隨著統測放榜，104人力銀行同步推出「104統測落點分析」工具，除了可依統測成績比對歷年錄取標準，也能進一步查看各校系的畢業出路、薪資表現、熱門職務與職缺需求。學生與家長不只看「能不能上」，也能同步了解「未來會往哪裡走」。例如，對半導體、綠領、金融科技等產業有興趣的學生，可透過工具反向查詢相關科系與學校，了解不同校系的職涯發展差異，作為志願選填的重要參考。

王榮春提醒，選擇升學方向時，比起只看「普大或科大」的二分法，更重要的是科系是否具備產業連結、實習機會與未來發展性。若能提早理解產業需求並累積實務能力，也更容易在未來職涯中建立自己的競爭優勢。

人力銀行 半導體 工研院

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