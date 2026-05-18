家長投訴集體作弊？教師疑護航學生「手段曝光」 戲曲學院駁斥並啟動調查
媒體報導，台灣戲曲學院傳出教師護航高職部學生考試作弊。台灣戲曲學院今天發聲明駁斥集體作弊與教師護航，校方已啟動內部調查，涉及考試舞弊的行為，最重將處以記大過。
鏡週刊今天報導，接獲家長投訴，指控台灣戲曲學院的老師，在高職部的期中考及期末考護航學生作弊，學生在考前刻意準備「小抄」，還分工由誰負責哪些項目，監考老師還幫作弊學生護航，同意學生提出「拉下窗簾、規避巡堂」 的想法。
台灣戲曲學院校方今天發布聲明駁斥集體作弊與教師護航，並表示學校考試全面禁止攜帶通訊器材並採集中管理，且監考教師皆由電腦系統隨機排定，無法自行挑選；巡堂機制也由教務長等主管採不預警抽查，絕無事前安排或教師以「咳嗽暗號」協助規避巡查、包庇作弊的情況。
台灣戲曲學院說明，依學校管理規定，為維護考場公開透明，教室窗簾於平時上課及考試期間均不得全面拉下，報導陳述與實際狀況不符。
針對媒體指稱高三生直升資格受影響一事，台灣戲曲學院回應，高職部直升作業已於暑假期間依學生前4學期成績結算完畢，高三學年考試成績不影響既有直升資格，且已完成報到，制度運作一切正常。
台灣戲曲學院提到，校方已啟動內部調查，若有具體可供辨識的錄音、錄影等明確證據，請提供學校依法嚴查嚴辦，未來將以更嚴格標準強化監考與巡堂機制，確保考試的公正與公信力；涉及考試舞弊的行為（如抄襲、傳遞答案或使用電子通訊舞弊），最重將處以記大過處分。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。