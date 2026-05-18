家長投訴集體作弊？教師疑護航學生「手段曝光」 戲曲學院駁斥並啟動調查

媒體報導，台灣戲曲學院傳出教師護航高職部學生考試作弊。台灣戲曲學院今天發聲明駁斥集體作弊與教師護航，校方已啟動內部調查，涉及考試舞弊的行為，最重將處以記大過。

鏡週刊今天報導，接獲家長投訴，指控台灣戲曲學院的老師，在高職部的期中考及期末考護航學生作弊，學生在考前刻意準備「小抄」，還分工由誰負責哪些項目，監考老師還幫作弊學生護航，同意學生提出「拉下窗簾、規避巡堂」 的想法。

台灣戲曲學院校方今天發布聲明駁斥集體作弊與教師護航，並表示學校考試全面禁止攜帶通訊器材並採集中管理，且監考教師皆由電腦系統隨機排定，無法自行挑選；巡堂機制也由教務長等主管採不預警抽查，絕無事前安排或教師以「咳嗽暗號」協助規避巡查、包庇作弊的情況。

台灣戲曲學院說明，依學校管理規定，為維護考場公開透明，教室窗簾於平時上課及考試期間均不得全面拉下，報導陳述與實際狀況不符。

針對媒體指稱高三生直升資格受影響一事，台灣戲曲學院回應，高職部直升作業已於暑假期間依學生前4學期成績結算完畢，高三學年考試成績不影響既有直升資格，且已完成報到，制度運作一切正常。

台灣戲曲學院提到，校方已啟動內部調查，若有具體可供辨識的錄音、錄影等明確證據，請提供學校依法嚴查嚴辦，未來將以更嚴格標準強化監考與巡堂機制，確保考試的公正與公信力；涉及考試舞弊的行為（如抄襲、傳遞答案或使用電子通訊舞弊），最重將處以記大過處分。