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崑山科大全國專題競賽獲佳績 動漫第二、商業類第三

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
視訊系「靈駕之上」獲動漫互動多媒體群全國第二名，學生彭璿緗出席頒獎典禮。圖／校方提供
視訊系「靈駕之上」獲動漫互動多媒體群全國第二名，學生彭璿緗出席頒獎典禮。圖／校方提供

崑山科大今天表揚在上周末舉行的全國技專校院專題競賽表現優異的師生團隊，四團隊作品與48所技專校院、1167件作品角逐，獲動漫互動多媒體群第二名、商業類群第三名，另2件入圍決賽。

視訊傳播設計系王傳宗老師指導，學生彭璿緗、郭建亨、林江盛、賴弈辰、蘇子涵、胡岑瑜、林佳緯、游于萱共同創作的「靈駕之上」贏得第二名。該片打破學生製片少見的靈異框架，採任務型敘事結構，透過情感留白引導觀眾反思親情與告別，笑中帶淚。

賽前團隊將預告片分享至社群平臺宣傳，憑藉幽默情節、輕快音樂與專業運鏡瞬間爆紅，短短兩天即突破245萬次觀看，累積15萬個愛心點讚，並吸引超過3萬次轉發，引發網路熱烈迴響。

學生彭璿緗表示，能在全國專題競賽獲獎真是非常大的肯定，感謝資深演員們願意與共同創作，有他們才能讓故事完整，也很感謝王老師一路上教導照顧，很多卡關時候拉了大家一把，更謝謝喜歡這作品的觀眾，團隊會帶著這次的肯定讓作品走到更遠的地方。

商業類第三名作品是由企業管理系莊曜愷老師指導蔡宛妡、蔡惠娟、張玲、張紘維，以及越南籍陳氏燕兒、武文利、泰國籍郭嘉順等學生研發的「彩色火藥運用於香道文化創新產品開發：十二月令花神」。針對市售香品燃燒不穩、易中斷且缺乏文創特色痛點，結合火柴彩色火藥與薰香材料，成功開發出具功能性與觀賞性的創新「倒流香」。

作品融合染色硝石助燃技術，結合十二月令花神文化意象，已取得多項設計專利，更獲國際發明競賽銀牌肯定，成功打造出兼具文化深度與現代美感的香火工藝品，極具商品化與產業轉型潛力。

學生張紘維說，一年級開始老師的教學實踐計畫，就被老師對作品充滿的熱情感染，加上老師運用詞藻優美的文學典故，更加深自己的好奇心，努力熬過了許多個日夜，終於如願獲獎。

泰國籍學生郭嘉順回想以前在泰國所學對比來到台所見所聞，深深覺得台灣的同學們非常厲害，專業程度與實力都非常好，讓他在過程中學到超級多。

越南籍學生陳氏燕兒也表示，這次比賽也讓她重新思考香在文化中的意義，在越南，香在家庭祭拜、寺廟祈福或重要節慶時都非常常見，它不只是儀式的一部分，更承載了人們對祖先的尊敬與對平安的祈願。

空間設計系林秀慧老師（右2）指導、張植鈞同學（左2）創作的「0-75公分的沒與現：東石地層下陷區的兩棲地景敘事」入圍土木建築群決賽。圖／校方提供
空間設計系林秀慧老師（右2）指導、張植鈞同學（左2）創作的「0-75公分的沒與現：東石地層下陷區的兩棲地景敘事」入圍土木建築群決賽。圖／校方提供

企管系蔡宛妡、張玲、蔡惠娟同學向講解作品。圖／校方提供
企管系蔡宛妡、張玲、蔡惠娟同學向講解作品。圖／校方提供

視覺傳達設計系鄭中義老師指導、蘇吉晢與王柏程同學創作的「Cactus Lab－仙人掌植研所」入圍商品設計群決賽。圖／校方提供
視覺傳達設計系鄭中義老師指導、蘇吉晢與王柏程同學創作的「Cactus Lab－仙人掌植研所」入圍商品設計群決賽。圖／校方提供

企管系團隊莊曜愷老師(左起)、學生武文利、副校長侯順雄、學生張玲、蔡宛妡、蔡惠娟與吳玉娟組長。圖／校方提供
企管系團隊莊曜愷老師(左起)、學生武文利、副校長侯順雄、學生張玲、蔡宛妡、蔡惠娟與吳玉娟組長。圖／校方提供

企業管理系莊曜愷老師((左)指導學共同研發「彩色火藥運用於香道文化創新產品開發：十二月令花神」。在商業類群榮獲第三名。圖／校方提供
企業管理系莊曜愷老師((左)指導學共同研發「彩色火藥運用於香道文化創新產品開發：十二月令花神」。在商業類群榮獲第三名。圖／校方提供

崑山科大 林佳緯 團隊

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