五專優先免試入學報名開跑 40校提供1.2萬名額
115學年五專優先免試入學自5月18日至22日受理報名，有40所技專參與招生，提供1萬2764個名額，參加的免試生可網路選填30個志願，經電腦統一分發放榜。
技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，五專優先免試入學招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者；國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。
115學年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、綜合活動及科技5學期平均成績、「國中教育會考」、「志願序」等項目。
技專校院招生委員會聯合會主任任貽均表示，就讀五專前3年享免學費優惠，減輕學生的就學負擔；此外，五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。
有意報名的免試生，可至115學年全國五專優先免試入學聯合招生委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/u5/）查詢相關資訊，也可在網路下載五專優先免試入學招生簡章及報名表，如有疑問可洽諮詢專線（02）2772-5333詢問。
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