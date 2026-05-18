弘光科大妝品系老師「轉生於肌」藝術展 跨域藝術創作成果

弘光科技大學化妝品應用系講師王慈蓉參與教育部「115年技職永續破風者計畫—技之勇者」，目前在國立公共資訊圖書館展出人體藝術彩繪創作「轉生於肌：人體藝術彩繪之轉譯場域」，作品以人體肌膚為媒材，結合彩妝設計、特效化妝與視覺影像，展現跨域藝術創作成果。

王慈蓉表示，「轉生於肌」以「人體不只是身體，而是會呼吸的藝術畫布」為創作核心，透過色彩、圖紋與人體藝術構圖，將人體轉化為具有情緒、敘事與視覺張力的藝術載體。展出作品融合自然紋理、未來感異化造型、骷髏意象與超現實彩繪元素，呈現人體在藝術創作中的多元樣貌，也重新思考身體與自我認同之間的關係。

展覽除完成作品展示，也同步公開創作過程、設計概念與作品資訊，讓參觀者了解人體藝術彩繪從構思、彩繪到影像生成的完整歷程。相關技術可廣泛應用於舞台造型、影視特效、時尚攝影與整體造型等領域，具體展現技職教育與藝術實務結合的成果。

王慈蓉說，此次也帶領弘光科技大學化妝品應用系學生共同參與展覽布置與現場執行，從空間規劃到展場配置皆由她與學生共同完成。透過實際參與展覽製作流程，學生可將課堂學習延伸至真實展場，累積實務經驗，實踐技職教育「做中學、學中做」之核心精神。讓藝術走入公共文化場域，在閱讀與知識流動的空間中，提供民眾不同於以往的觀展體驗，也展現弘光科大妝品系於創意教學與跨域藝術實踐上的專業能量。

王慈蓉說，「轉生於肌」於國立公共資訊圖書館3樓，展出至2027年3月22日止，歡迎民眾前往領略跨域藝術的多元風貌。

弘光科大妝品系學生參與展覽布置。圖／弘光科大提供

妝品系講師王慈蓉人體藝術彩繪創作「轉生於肌：人體藝術彩繪之轉譯場域」，在國立公共資訊圖書館展。圖／弘光科大提供