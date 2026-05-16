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台東高職生錄取中油 直呼探勘鑽頭震撼感勝電動場景

中央社／ 台東縣16日電

台灣中油公司高職獎學金招考放榜，台東專科學校學生張文維獲選，同時成為中油正職員工。他說，比起冷氣房，更喜歡鑽頭運作時震撼感，要隨中油探勘油田，鑽出台灣黑金新篇章。

今年台灣中油公司高職獎學金招考放榜，台東專科學校附設高職部電機科的張文維，錄取探採事業部，除獲取新台幣4萬元獎學金外，也將成為中油公司正職員工，正式挑戰30公尺高鑽井高架。

張文維今天透過學校表示，比起冷氣房，他更喜歡鑽頭運作時的震撼感，中油公司探採事業部是台灣能源最前線，工作內容包括野外測勘、海域探勘及令人手心冒汗的高架作業。

他說，在校期間就是實習工場常客，早已練就一身不怕髒、不怕累職人精神，這份「高度勞力」工作對他來說，簡直是把電動場景搬進現實，挑戰性滿分，他要隨中油探採，「我的青春在鑽機上閃光，要鑽出台灣黑金新篇」。

導師黃盛業表示，張文維生長在單親家庭，家中經濟並不寬裕，常常別人在開心放寒暑假時他都在揮汗打工賺生活費，3年下來累積了很多實務工作經驗，並磨練出刻苦努力做事態度，這次從台東遠赴苗栗參加中油獎學金考試能順利錄取，果然應證皇天不負苦心人道理。

台東專科學校表示，張文維不僅工作內容充滿挑戰，薪資待遇也讓18歲同齡人羨慕。根據最新2026年國營薪資行情，正式僱用後月薪約新台幣3.7萬元起，加上最高可達4.4個月的年終獎金，這不只是穩定收入，更是國家對技職專業高度認可，同時也證明了只要有技術在手，高職畢業也能直接對接國家級企業。

台灣中油公司透過學校表示，非常看好技職生「落地、踏實」特質。張文維的成功錄取，讓大眾看見技職教育價值，「只要鑽得夠深，人生總會噴發出耀眼能量」。

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