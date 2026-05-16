崇右影藝科大遭疑用學生身份領補助 教育部將到校專案查核
有崇右影藝科技大學學生在網路貼文，指帳戶突然收到一筆近10萬元韓國遊學獎學金，學校要求她主動將這筆錢轉回學校指定帳戶，並稱自己沒有要參加遊學、也未主動申請該筆補助，質疑是身份遭學校冒用申請教育部補助款。對此，教育部回應，將到學校進行專案查核。
一名學生在Threads社群平台發文，指上學期帳戶突然收到一筆數額不小的教育部遊學相關獎學金，因為完全不知道有該申請案，於是主動詢問學校後，學校才告知是以她的名義申請，甚至使用其「低收身份」以韓國遊學交流團名義向教育部申請補助。
但該生表示，本來就沒有要參加遊學，也沒有主動申請該補助，但依照學校要求於今年1月將10萬元款項全額轉回。
教育部稍早回應，將至該校進行專案查核，確認該校辦理學生補助費用含海外交流補助申請方式及相關流程等，並督導學校全面檢討相關作業程序。
校方則表示，學生收到學校匯款時，應已知悉用途，行政流程及補助說明未盡周延之處將檢討。另外，於行政流程及補助說明方式上有未盡周延之處，學校將全面檢討相關作業程序。但也強調，相關經費屬學生海外交流與學習活動補助性質，主要用途為協助符合資格學生參與海外遊學及專業培訓活動，該經費來源包含為學校自籌、業界捐款及部份補助，並未與教育部申請額外補助。
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