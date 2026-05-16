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近10萬遊學補助學生貼文質疑身分遭冒用 崇右影藝科大否認但檢討流程

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
近10萬韓國遊學補助學生貼文質疑身分遭冒用，學校否認但檢討流程。本報資料照片
近10萬韓國遊學補助學生貼文質疑身分遭冒用，學校否認但檢討流程。本報資料照片

崇右影藝科技大學學生在網路貼文，指控帳戶突然收到一筆近10萬元韓國遊學獎學金，學校又要求她主動將這筆錢轉回學校指定帳戶，她才知道整件事情的存在，她指沒有要參加遊學，也沒有主動申請這筆補助，質疑遭冒用身分申請補助。崇右回應表示，學生收到學校匯款時，應已知悉用途，行政流程及補助說明未盡周延之處將檢討。

一名學生貼文指出，上學期她帳戶突然收到一筆數額不小的教育部遊學相關獎學金。因為她完全不知道有這筆申請，主動去詢問學校後，學校才告知是以她的名義申請的，甚至是使用她低收身分，以韓國遊學交流團名義向教育部申請補助。

她表示，更奇怪的是，款項進入帳戶後，學校便要求她主動將這筆錢轉回學校指定帳戶，她才知道整件事情的存在。她本來就沒有要參加遊學，也沒有主動申請這筆補助，但仍依照學校要求，在1月將近10萬元款項全額轉回。

學生說，當時學校表示，後續會協助退款流程，也承諾會提供退款相關證明，但現在已經5月，她多次詢問，始終拿不到任何正式退款證明。她質疑為什麼會在本人完全不知情的情況下，以她的身分申請補助？

崇右說明，本案學生去年12月18日收到學校匯款時，該筆款項已由學生自行備註標記為「明年三月韓國費用」，顯示其應已知悉該筆款項是供後續韓國海外交流活動使用。後續因學生於今1月間表達不參與該次海外交流團，相關款項依法理及實務上，應返還學校作為原補助用途使用，因此於1月20日辦理跨行轉帳返還作業。

崇右指過往執行方式，由相關師長依學生狀況及參與意願進行了解與協助，若學生具弱勢資格且有意願參與相關海外交流活動，則協助其申請相關補助經費，作為活動參與使用。

崇右表示，本案於行政流程及補助說明方式上，有未盡周延之處，致使外界產生疑義，學校將全面檢討相關作業程序，包括補助申請、核定、領款、切結及退費機制等行政流程，強化書面化與制度化管理，以避免類似情形再次發生。

崇右強調，本案相關經費，屬學生海外交流與學習活動補助性質，主要用途為協助符合資格之學生參與海外遊學及專業培訓活動。該經費來源包含為學校自籌、業界捐款及部份補助，並未與教育部申請額外補助費用。

遊學 崇右影藝科技大學 韓國

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