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畢業即就業 崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今畢業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今天畢業結業。圖／雲嘉南分署提供
崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今天畢業結業。圖／雲嘉南分署提供

吳鳳科大崑山科大5系所31名學生各自在天衍機械、台北合眾汽車、光洋應材、耐斯企業、家登精密及乾坤科技等12家企業培訓日前完成訓練、也順利畢業，勞動力發展署雲嘉南分署今天在崑大舉辦畢業暨結訓典禮。

主辦單位感謝學校及企業對青年學子培育，吳鳳科大校長蔡宏榮、崑山科大副校長侯順雄到場嘉勉畢業生。畢業生陸續從企業代表手中接過畢業證書、結訓證書和專業職能認證，象徵正式開啟職涯新篇章。

畢業生致詞代表、吳鳳科大車輛工程系黃品睿表示，小學時因父母離異、轉由務農的祖父母照顧，為減輕家中經濟負擔，高中時即參加建教合作，至台北合眾汽車嘉義服務廠實習，大學也接續參加雙軌計畫，透過完善人才培訓制度，快速累積紮實的專業實務技能。

他說，除可邊工作賺錢、邊讀書完成學業，勞動部還補助一半的學費減緩生計壓力，過程中雖犧牲玩樂時間，但比其他同儕提前累積4年的實務經驗，畢業後也順利獲得公司肯定加薪留任，贏在職場起跑點。

崑山科大機械工程系畢業生郭冠廷也說，高職時得知雙軌計畫可提早進入職場卡位，兼顧課業及工作而報名參加，兩天至學校上課、其餘四天則在家登精密工業接受職場訓練，透過「做中學、學中做」的訓練模式，讓他逐漸獨當一面負責更換模具、調整機台參數及試模等作業，四年下來除順利拿到畢業證書，更獲公司加薪升任助理工程師，深根科技業、職場超前佈署。

分署長劉邦棟表示，分署積極推動「雙軌訓練旗艦計畫」，自101年迄今，已協助超過1,800名青年學子成為職場即戰力、就業率更高達96%。

他說，勞動部整合11個部會資源推動「投資青年就業方案2.0」，以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為5大策略目標提供就業津貼、學習獎勵金、職訓課程、大專學程企業預聘、青年職得好評及跨域就業租屋補助等資源，鼓勵青年朋友多加善用，詳情可至台灣就業通網站(https://youth.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或就近向各就業中心或就服台洽詢。

崑山科大機械工程系畢業生郭冠廷（左）獲公司加薪升任助理工程師。圖／雲嘉南分署提供
崑山科大機械工程系畢業生郭冠廷（左）獲公司加薪升任助理工程師。圖／雲嘉南分署提供

吳鳳科大車輛工程系黃品睿畢業也獲得公司肯定加薪留任。圖／雲嘉南分署提供
吳鳳科大車輛工程系黃品睿畢業也獲得公司肯定加薪留任。圖／雲嘉南分署提供

崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今天畢業結業。圖／雲嘉南分署提供
崑山、吳鳳科大31「企業培訓雙軌生」今天畢業結業。圖／雲嘉南分署提供

崑山科大 吳鳳科大 技職教育

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