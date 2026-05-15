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第四屆金酒盃台南應用科大亮眼 四連霸大專精神總錦標

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供
第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供

金門酒廠昨天舉辦第四屆「金酒盃」學生組全國調酒大賽，台南應用科大表現亮眼，連四屆拿下「大專精神總錦標」，旅館管理系更於口布摺疊創意組、大專院校托盤競賽組包辦金銀銅牌，再次成為全場焦點。

這屆比賽有全台369隊報名，台南應用科大在口布摺疊創意組陳冠硯勇奪金牌、顏映涵同學銀牌、林泳婕銅牌；傳統調酒項目陳冠硯與顏映涵雙獲銅牌，黃玉妃佳作。

競爭激烈的托盤競賽組中，何欣怡金牌、蘇鈺婷銀牌，羅玉芳、康晴銅牌。旅館管理系創下「四連霸」紀錄。餐飲系梁景涵托盤競賽組銅牌；劉季霈、邱祺群、林佳慧及蔡宜臻佳作。

校方表示，學生能在全國性大賽脫穎而出，不只展現技術能力，更是長時間專業訓練、團隊合作與服務態度養成的成果。南應大長期重視餐旅實務教育，透過業界接軌課程、專業競賽培訓及實務場域操作，持續培養具備國際視野與專業素養的餐旅人才。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供
第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供

第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供
第四屆金酒盃台南應用科大表現亮眼，四連霸大專精神總錦標。圖／校方提供

金門 台南

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