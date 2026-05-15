聽新聞
0:00 / 0:00
第四屆金酒盃台南應用科大亮眼 四連霸大專精神總錦標
金門酒廠昨天舉辦第四屆「金酒盃」學生組全國調酒大賽，台南應用科大表現亮眼，連四屆拿下「大專精神總錦標」，旅館管理系更於口布摺疊創意組、大專院校托盤競賽組包辦金銀銅牌，再次成為全場焦點。
這屆比賽有全台369隊報名，台南應用科大在口布摺疊創意組陳冠硯勇奪金牌、顏映涵同學銀牌、林泳婕銅牌；傳統調酒項目陳冠硯與顏映涵雙獲銅牌，黃玉妃佳作。
競爭激烈的托盤競賽組中，何欣怡金牌、蘇鈺婷銀牌，羅玉芳、康晴銅牌。旅館管理系創下「四連霸」紀錄。餐飲系梁景涵托盤競賽組銅牌；劉季霈、邱祺群、林佳慧及蔡宜臻佳作。
校方表示，學生能在全國性大賽脫穎而出，不只展現技術能力，更是長時間專業訓練、團隊合作與服務態度養成的成果。南應大長期重視餐旅實務教育，透過業界接軌課程、專業競賽培訓及實務場域操作，持續培養具備國際視野與專業素養的餐旅人才。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【編輯推薦】
▪整理／115會考倒數1天！15日下午開放看考場 掌握文具規範、高分關鍵
▪遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒
▪幫女兒取名「娸」掀熱議！國文老師一看秒暈 內行曝真實字義超尷尬
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
▪國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。