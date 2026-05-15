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嶺東科大商管國際研討會 越、韓名師分享AI永續跨境合作

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
越南河內金融銀行大學副校長 Dr. Nguyen Xuan Thang 發表專題演說。圖／嶺東科大提供
越南河內金融銀行大學副校長 Dr. Nguyen Xuan Thang 發表專題演說。圖／嶺東科大提供

嶺東科技大學商管學院今天舉辦「2026智慧商務與永續全球化：AI驅動跨境合作國際研討會」，今年適逢國際企業系主辦此項國際學術盛事邁入第18屆，校方擴大辦理，邀集越南韓國學者專家與校內近百位師生齊聚，共同聚焦AI應用、ESG治理及跨境貿易等前瞻議題，展現校方深耕智慧商務教育與國際鏈結的卓越成果。

嶺東科大校長陳仁龍表示，國企系主辦的國際研討會能連續舉辦18年實屬難能可貴，不僅是學術領域的傳承，更展現學校接軌國際的堅定決心。

陳仁龍說，AI正快速重塑全球產業與商業模式，大學更應肩負國際鏈結與人才培育責任。學校近年積極推動國際化，去年更獲「Cheers快樂工作人」評選為「全台最國際化大學」中部技專校院第一的肯定，不僅鼓勵學生參與國際競賽、拓展海外交流，也持續與海外大學深化合作，讓學生在校期間即能接軌國際趨勢與產業需求，提升未來競爭力。

嶺東科大副校長兼商管學院院長魏清圳指出，商管學院近年持續強化國際交流實質成果，學生實習與遊學交換的足跡已遍及美國、加拿大、西班牙、英國、羅馬尼亞、韓國、越南、日本及印尼等國。而國企系每年固定辦理國外參訪，在雙向生源互動方面，下學期系上將有兩位學生赴韓交換，同時也將迎來韓國交換生到校學習。

今天研討會由國際知名學者領銜主講，越南河內金融銀行大學（FBU）副校長 Dr. Nguyen Xuan Thang 針對「AI賦能落實ESG承諾」發表專題演說，深度剖析越南上市公司在跨境合作中面臨的驅動因素與障礙。韓國京畿大學貿易學系名譽教授金賢芝則發表美韓出口管制制度的比較研究，重點分享韓國企業內部合規體系（ICP）的實務經驗，為與會師生開啟了國際經貿的新視野。

嶺東科技大學商管學院今天舉辦「2026智慧商務與永續全球化：AI驅動跨境合作國際研討會」。圖／嶺東科大提供
嶺東科技大學商管學院今天舉辦「2026智慧商務與永續全球化：AI驅動跨境合作國際研討會」。圖／嶺東科大提供

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