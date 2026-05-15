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復興商工「金手基地」啟用 技術傳承打造國際級設計人才培育基地

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供
私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供

私立復興商工「金手基地」今天由新北教育局長張明文、復興商工校長陳效宗及多位產業代表等人共同見證啟用，以「技術傳承」為核心打造國際級設計人才培育基地，讓更多學生持續累積專業技術力與實作經驗，從新北出發，接軌國際舞台。

新北技職教育再添人才培育新據點，私立復興商工今啟用「設計未來․金手基地（Design the Future․Golden Hub）」，以國際技能競賽規格打造專業訓練場域，整合技職教育、數位設計、競賽培訓及產業實作資源，協助學生從創意發想到數位完稿，累積面對未來設計產業與國際競賽的實戰能力。

現場安排「數位繪圖互動體驗」，展示學生從創意發想、角色構圖、色彩配置到數位完稿的學習歷程。局長張明文及與會貴賓也親自體驗數位繪圖操作，感受科技與美感跨域整合的創新學習模式。

教育局指出，復興商工是全台設計教育的重要指標學校，新建置的「金手基地」比照國際技能競賽規格打造，提供選手高強度模擬訓練場域。以「技術傳承」為核心，開創無限金牌團隊，歷屆金手獎優秀學長姊回娘家分享經驗，帶領學弟妹精進實作技法，累積實力；同時結合國中參訪與體驗課程，讓更多學生提早接觸設計領域，落實技職教育向下扎根。

復商工學生童欣揚也分享內心想，她說，金手基地不只是訓練空間，更像是夢想起飛的起點，透過學長姐經驗傳承與高強度實作訓練，讓她在每一次創作中更清楚看見目標，也更有信心迎接未來挑戰。

教育局強調，新北市持續以系統化方式深耕技職教育，已投入近4千萬元建置12間國際級金手培育基地，並首創「三級培訓」及「6大技職競賽育成策略」，串聯教育部、勞動部及產官學資源，建構從基礎培育、競賽訓練到產業接軌的人才培育機制。

私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供
私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供

私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供
私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供

私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供
私立復興商工「金手基地」今天由新北市教育局長張明文、復興商工校長陳效宗等人剪綵啟用，以技術傳承為核心打造國際級設計人才培育基地。圖／教育局提供

新北 教育局

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