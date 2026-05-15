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二技技優保送正備取生 即日起開放登記志願序

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生，即日起開放上網登記就讀志願序。示意圖，非當事人。本報資料照片
二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生，即日起開放上網登記就讀志願序。示意圖，非當事人。本報資料照片

115學年度二技技優入學聯合招生委員會由技專校院招生委員會聯合會辦理，技專招聯會今天表示，自今天上午10時起至5月19日下午17時止，受理二技技優保送錄取生及甄審正取生、備取生上網登記就讀志願序。

115學年度二技技優入學聯合招生委員會依各錄取生所選填登記就讀志願序辦理統一分發，每名錄取生至多分發錄取1個校系組、學程，經分發錄取的考生，始可取得入學資格。凡於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未確定送出者，均以未登記論，即喪失登記資格與分發機會。

115學年度二技技優保送入學招生，計有2校2系（組）、學程，提供4名招生名額；技優甄審入學招生計有25校83系（組）、學程，提供招生名額486名。二技技優保送錄取生及甄審正、備取生，務必於規定期限內完成選填登記就讀志願序並確定送出，接受統一分發。

技專招聯會表示，就讀志願序統一分發結果將於5月25日上午10時公告於招生委員會網站，考生可經由該委員會網站查詢。分發結果由所分發錄取學校各自寄發報到通知，分發錄取生須依其通知各項規定完成報到手續。

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