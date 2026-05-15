統測放榜怎麼選校系？地球與環境、數理化學群有好「薪情」
統測成績今天公布後，四技二專開始選填志願。「讀技職，未來薪水會比較低嗎？」104人力銀行用大數據資料庫找答案，「地球環境學群」薪資前段班（高於中位數）的學校，6成是科大、4成是普大；薪資前段班科大占比，高於該學群整體科大占比；技職薪資表現出色的情形也出現在數理化、財經、教育、醫藥衛生、大眾傳播等學群。
104人力銀行職涯永續長王榮春指出，選填科系不應只考量薪水高低的「經濟適性」，也應回歸興趣喜好的「性格適性」，產業越來越重視實作能力與跨領域應用，技職教育不再只是升學之外的備選，建議學生與家長透過「104統測落點分析」，比對歷年錄取標準、查看校系薪資與職涯出路，作為選填志願的參考。
104人力銀行分析人才履歷及人才薪資資料庫，將各學群畢業生第一份工作起薪中位數排序，觀察「薪資前段班(高於中位數)」與「整體學校」中的科大占比。若薪資前段班科大占比，高於該學群整體科大占比，代表該學群科大畢業生薪資表現出色。
結果發現，在各學群中，以地球與環境學群最具代表性。技職大學在該學群整體學校中的占比為34%，但在薪資前段班中的占比提高至60%，反映環保、環工、綠領相關工作，高度重視現場實作經驗、法規能力與專業證照。一位萬能科大環境工程系畢業的工作者，投入環保領域後，逐步累積廢水處理、污染申報與環保法規實務經驗，並取得空污、水污、廢棄物等相關證照，目前年薪達85萬元，未來也規劃再考取勞安證照。
104人力銀行職涯永續長王榮春觀察，環保與綠領工作雖未必一畢業就有高薪，但隨著法規知識、設備操作與證照能力持續累積，專業門檻也隨之提高，形成較難被快速取代的職涯優勢。
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