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永靖高工室設科成果展透露社會關懷 鐵道冠軍模型也亮相

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，也展出參加去年全日本高校鐵道模型大賽榮獲金質獎的作品。圖／永靖高工提供
永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，也展出參加去年全日本高校鐵道模型大賽榮獲金質獎的作品。圖／永靖高工提供

彰化縣永靖高工室內空間設計科今天起到5月18日於教學資源中心舉辦成果展，校長林麗容表示，室設科學生得獎連連，今年專題製作不僅使用AI做室內設計，也有親子與長者關懷議題，傳達出學子對社會議題的關心。

永工室設科主任鄧世宏表示，今年主題「映室—光影流轉的間隙，譜寫空間的序曲 」，由老師與科學會的同學們一同發想，展覽主題可說是跨界學習，也展現學生的創意。

成果展也展出學生在各競賽中得獎作品，包括室設三學生蒲宥蓁、邱顗蓁、詹詒鈞以「飛往心中的蝴蝶」專題榮獲今年全國高中專業群科專題實作及創意競賽設計群佳作；黃子育參加去年全國高中學生工業類技藝競賽榮獲金手獎第三名。

還有陳右青老師帶領室設二同學吳宸睿、林展域、邵柏菘、陳忠翌、蔡沅叡、廖佩潔、鐘彩銀參加去年全日本高校鐵道模型大賽榮獲金質獎等6項大獎，並在去年第1屆全國科技教育鐵道模型創意競賽拿下第一名佳績。

成果展作品還包含高一學生將基礎媒材活用於作品繪畫及品牌LOGO創作中。高二學生也運用AI模擬空間與光線，呈現完整的室內設計，他們也從觀察街屋、動漫、電影海報尋求靈感。

林麗容說，難能可貴的是高三學生專題製作也透露出學生對社會議題的觀察，包括親子、長者、社區閒置空間的活化等議題，學生作品不僅傳達美感，還設計出周邊商品及繪本等，也展現學生對社會的關懷。

永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，作品也透露出學生對各項社會議題的關心。圖／永靖高工提供
永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，作品也透露出學生對各項社會議題的關心。圖／永靖高工提供

永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，也展出參加去年全日本高校鐵道模型大賽榮獲金質獎的作品。圖／永靖高工提供
永靖高工室內空間設計科舉辦成果展，也展出參加去年全日本高校鐵道模型大賽榮獲金質獎的作品。圖／永靖高工提供

彰化縣 設計 親子 鐵道

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