科技校院二技申請入學 招生網路平台開放
115學年度科技校院二年制（二技）申請入學今天起開放招生網路平台，共有3552個名額，各校報名開始、截止日期不一，建議考生提早留意，依序完成登錄資料、繳費等完整步驟。
技專校院招生委員會聯合會（技專招聯會）今天發布新聞稿指出，二技申請入學於今天上午10時起開放網路報名平台，共有日間部及進修部23校、71個校系參加，提供招生名額共計3552名，包含一般生3048名、特種生504名。
網路平台可讓考生查詢各校簡章，並在網上完成報名，取得繳費帳號後繳交報名費，大幅簡化需分別查詢與繳費的流程。不過各校報名開始、截止日期不一，考生要依據各校規定期限完成報名手續。
二技申請入學可採計二技統一入學測驗（統測）成績，或作為招生門檻，學校也可舉辦筆試、面試、術科測驗，或透過書面資料審查，決定考生是否錄取。報名及書審資料繳交方式分為「郵寄繳交」與「上傳至學校指定系統」兩種，依各校簡章規定辦理。
技專招聯會提醒，二技招生報名程序包含註冊帳號、上網登錄基本資料、選填報名校系、繳交報名費，列印、繳寄報名資料。須完成以上所有步驟，才算完成報名作業，建議考生詳閱各校簡章，依規定時程及方式完成報名。
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