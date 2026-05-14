體育升級！虎科大結合AI與運動科學 攜手運科中心推「精準訓練」
國立虎尾科技大學與國家運動科學中心昨天下午簽署合作意向書，雙方將以運動科學研究與人才培育為主軸，展開3年合作計畫，透過數據分析與實證研究方法，推動運動訓練朝向數據化、精準化與科學化發展，讓未來體育訓練效果更佳，讓人才好上加好。
簽署儀式由虎科大校長張信良與運科中心董事長蔚順華代表。虎科大在工程專業深耕運動科技領域逾20年，進一步推動運動科學結合競技訓練，整合運動生物力學、人工智慧演算法及跨域工程技術，投入運動數據分析、訓練模式驗證與系統應用開發，協助教練與選手掌握動作表現、訓練成效與競技狀態。
虎科大由校長也是動力機械工程系教授張信良、資訊管理系教授胡念祖及體育室副教授游立椿等跨域團隊未來將攜手將對接運科中心串聯運動科學研究、競技訓練需求與人才培育資源，促進研究成果與第一線訓練現場接軌。
張信良表示，虎科大早年即開始建置運動科學實驗室建置，期望讓體育專業結合工程科技與數據分析，逐步形成具虎科大特色的運動科技優勢。他說，過去學校團隊推動研發，需自行尋找運動場域與選手需求；這次與運科中心合作，將有助於虎科大把科技研發成果更有效地對接到運動員與第一線訓練現場。
蔚順華肯定虎科大在運動科學實務應用上的表現。他說，虎科大將AI技術導入田徑訓練，全面提升選手的競賽表現與教練團的科學素養。其中，虎科大跳高好手葉柏廷於113年全大運以2公尺30刷新全國紀錄，並入選114年黃金計畫第四級，即為運動科學導入競技訓練的重要成果。
現場並展示虎科大研發的「田徑智能化分析系統」，透過系統可分析選手個人技術表現，並即時產出客製化訓練優化建議。目前系統已應用於短跑、跳高與鏈球等不同田徑專項，相關研發成果並取得美國、英國及台灣等地共6項專利，展現虎科大以科技推動精準訓練、提升競技表現的應用實力。
未來，雙方將結合虎科大的科技研發能力，以及運科中心在競技支援、物理治療、心理諮商與營養指導等多元能量，共同支援頂尖運動員備戰奧、亞運；也期許透過虎科大與高中職跨校合作，持續推進運動選手銜續培訓，讓具潛力的選手能在科學方法的保護與引導下穩定成長。
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