AI結合運動科學 虎尾科大攜手運科中心推精準訓練

虎尾科技大學與國家運動科學中心今天共同簽署合作意向書，透過數據分析與實證研究方式，推動運動訓練朝向數據化、精準化與科學化發展，盼研究成果與第一線訓練現場接軌。

虎科大校長張信良與國家運動科學中心董事長蔚順華今天簽署，展開為期3年的合作，將以運動科學研究與人才培育為主軸，由張信良所帶領的跨域團隊投入合作，運科中心串聯運動科學研究、競技訓練需求與人才培育資源。

蔚順華表示，虎科大自行研發的田徑智能化分析系統，協助選手葉柏廷在113年全大運上刷新全國紀錄，團隊以選手為核心，以科技解決問題，創造佳績，未來需要校方支持，雙方持續推進運動選手銜續培訓，讓具潛力的選手能在科學方式的保護與引導下穩定成長。

葉柏廷表示，在練習過程中可以使用系統，追蹤助跑路徑、跳高角度等，讓他更快速可以儘速改善，他估計如果沒有系統輔助下，可能需要5至8年才能可跳出如此佳績，目前將全力爭取日本名古屋亞運，為國爭光。

張信良表示，學校擁有工程、科技資訊等專業技術，運用到運動科學研究有實質助益，比如他投入自行車鏈盤研究，發現非圓鏈盤可以讓車手騎乘效果更好，後續將持續和運科中心將更多項目的運動朝向數據化，精準化發展。