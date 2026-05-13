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勤益科大西校門巷道人車爭道 明年中拓寬為8公尺並設人行道

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國立勤益科技大學西校門的中山路二段477巷狹窄、缺乏行人空間，經常出現人車爭道，險象環生，立委何欣純爭取改善。圖／何欣純提供
國立勤益科技大學西校門的中山路二段477巷狹窄、缺乏行人空間，經常出現人車爭道，險象環生，立委何欣純爭取改善。圖／何欣純提供

國立勤益科技大學西校門的中山路二段477巷狹窄、缺乏行人空間，經常出現人車爭道，險象環生。所幸勤益科大願意退縮校地，且在民代協助爭取下，由國土署和學校出資1300萬元予以拓寬至8米，可望明年中就有寬敞的道路和人行道可用。

立委何欣純今邀國土署前往簡報，國土署說，工程範圍為太平區中山路二段477巷，從勤益科大西校門至坪林森林公園一帶，人行道總長約240公尺、平均寬度約2公尺，施工內容包含新設實體人行道、路口標誌標線改善、無障礙通行環境、路口停等及穿越空間改善、人行道路鋪面新設等，全案1300萬元，中央補助1066萬元、學校自籌234萬元，預計6月完成委託技術服務決標。設計部分含細部設計完成後會送台中市府及相關單位審議，期盼趕年底前開工，工期約180日曆天，拚明年中完工。

何欣純說，此案為「永續提升人行安全計畫」其中一案，原中央補助與學校自籌各半，經協助向中央爭取後，中央補助比例提高至82%達1066萬元之譜，學校自籌降為18%，讓學校有更多經費可用在更多教學與校園發展。

她說，老舊社區要改善人行安全並不容易，這次全力爭取打造校園社區共好通學步道，未來若能再銜接坪林森林公園、中華國小通學與周邊鄰里，將讓學生上下課、居民散步、長輩日常通行都更安全便利，也能進一步整理街廓景觀，讓國立勤益科技大學成為更開放、更親近地方的友善校園，後續若學校與台中市政府提出第二期延伸改善計畫，包含中華國小通學步道銜接與地方意象設計，何也將持續協助向中央爭取經費，全力促成工程進行。

市議員蔡耀頡、太平區中山里長閻泰利、勤益科技大學和台中市政府教育局等相關單位人員都到場出席。

國立勤益科技大學西校門的中山路二段477巷狹窄、缺乏行人空間，經常出現人車爭道，險象環生，立委何欣純爭取改善。圖／何欣純提供
國立勤益科技大學西校門的中山路二段477巷狹窄、缺乏行人空間，經常出現人車爭道，險象環生，立委何欣純爭取改善。圖／何欣純提供

人行道 何欣純 國土署

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